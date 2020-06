Daredevil : Marvel Studios aura le droit d'utiliser le personnage dans six mois

Même si la série Netflix « Daredevil » a été annulée, il y a quand même quelques bonnes nouvelles autour du Diable de Hell's Kitchen. Marvel Studios aura le droit d'utiliser le personnage très prochainement.

En 2018, Netflix annule la série Daredevil après trois saisons malgré un succès retentissant. Le show s'était créé une solide base de fans, et était parvenu à proposer un contenu plutôt qualitatif. Pourtant, les pontes de la plateforme ont décidé de mettre un terme à leur partenariat avec Marvel. La série a donc été annulée, et le personnage attend d'être récupéré par Marvel Studios. L'entreprise doit encore attendre six mois avant de pouvoir utiliser Matt Murdock dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Encore un peu d'attente

Beaucoup de fans espèrent encore que la série Daredevil renaîtra de ses cendres. Mais il n'y a pratiquement aucune chance qu'un tel miracle se produise. Les fans ont même lancé un hashtag #SaveDaredevil pour permettre à la série de Drew Goddard et de Steven S. DeKnight de revenir sur le devant de la scène. L'acteur Charlie Cox, qui aimerait beaucoup reprendre le rôle du super-héros, est très reconnaissant envers les fans pour tous leurs efforts. Pourtant, Marvel Studios a sûrement d'autres plans pour le justicier aveugle.

L'accord initial entre Marvel Studios et Netflix stipule que si l'une des séries de super-héros issues de l'univers The Defenders s'arrête, Marvel Studios doit attendre 24 mois après son annulation pour récupérer les droits d'exploitation du personnage en question. Ainsi, depuis l'annulation de Daredevil, Marvel Studios doit sagement attendre 24 mois avant de pouvoir utiliser le personnage dans une autre de ses productions. Ce qui explique l'absence des héros Marvel/Netflix dans Avengers : Endgame par exemple.

18 mois se sont écoulés depuis l'annulation de Daredevil. Ainsi, Marvel Studios pourra utiliser le personnage dans six mois. Il y a de grandes chances que Kevin Feige et les dirigeants de Marvel Studios réfléchissent déjà à une manière de réintroduire ce héros culte dans le MCU. Peut-être via une série Disney +, ou à travers un rôle secondaire dans une autre production. Pendant un moment, il se murmurait que le héros pourrait apparaître dans Spider-Man 3. En effet, Peter Parker va avoir besoin d'un avocat dans le troisième opus de ses aventures. Mais il est davantage possible que cet avocat en question soit finalement Jennifer Walters, alias She-Hulk.

Même si Charlie Cox aimerait beaucoup reprendre le rôle de Daredevil, il y a de fortes chances que Marvel Studios préfère re-caster le personnage en choisissant un autre visage pour camper le héros. Et ce, malgré les demandes répétées des fans pour sauver Daredevil version Charlie Cox. On devrait donc maintenant avoir la réponse dans six mois...