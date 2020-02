The Raid : on a des nouvelles du remake américain de Joe Carnahan

C’est un projet très attendu, qui a la lourde tâche de faire vivre l’héritage de « The Raid », le film d’action culte de Gareth Evans. Joe Carnahan a livré des détails et un titre pour son projet de remake, qui ressemble de plus en plus à un film original.

C’est un projet au long cours dont on avait un peu perdu la trace, avec des dernières informations remontant au printemps 2019. Le remake américain de The Raid, porté par Joe Carnahan, refait parler de lui avec des déclarations toutes fraîches du réalisateur à nos confrères de Collider. Pour rappel, The Raid est un film gallo-indonésien sorti en 2012 et réalisé par Gareth Evans. Monuments modernes du cinéma d’action et d’arts martiaux, le film et sa suite, The Raid 2 sortie en 2014, ont rapidement acquis un statut culte. Avec le réalisateur Gareth Evans assurant en 2018 qu’un troisième opus ne se ferait pas, il fallait bien d’une manière ou d’une autre reprendre le flambeau. C’est chose faite, mais ce ne sera pas un pur remake. On connaît son titre : Zeno.

Zeno : une intrigue sensiblement différente

On sait depuis les prémisses du développement que Frank Grillo sera le héros et la star du film. Selon le réalisateur, un autre nom très connu est en négociations avancées, et le « méchant » du film est déjà signé. Joe Carnahan est par ailleurs entré dans certains détails du scénario. Alors que The Raid plaçait toute son action dans un immeuble tenu par une bande de criminels et assiégé par la police, Zeno se développera différemment.

Dans la version que j’ai écrite, ils n’ont jamais l’intention de pénétrer dans l’immeuble. Ils pensent que leurs ennemis vont tenter de sortir. Donc leur opération est plutôt : « on va les frapper durant leur déplacement. » Jusqu’à ce qu’ils réalisent « oh, ils sont en train de creuser, ils ne sortent pas, donc on est obligés d’y aller. » C’est un script très, très différent… Et c’est vraiment à propos des frères.

On comprend néanmoins que, comme dans The Raid, l’opposition entre deux frères, un dans la police l’autre chez les criminels, est au centre de Zeno. Dans le film de Gareth Evans, les deux frères étaient interprétés par Iko Uwais et Donny Alamsyah.