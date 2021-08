The Suicide Squad : ce personnage devait mourir à la fin du film

"The Suicide Squad" est actuellement dans les salles. Le film signé James Gunn est une réussite. Mais il aurait pu se terminer de manière très différente avec la mort d'un personnage important.

James Gunn au secours de The Suicide Squad

The Suicide Squad a fait oublier sans difficulté son prédécesseur. Avec James Gunn à la réalisation, le film de Warner/DC offre un divertissement extrêmement efficace avec de l'action bien rythmée et des passages très drôles. On y suit les membres de la Task Force X recrutés dans la prison de Belle Reve par Amanda Waller pour effectuer une mission suicide. S'ils réussissent et reviennent en vie, ils auront droit à une réduction de peine.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

C'est donc une équipe déjantée aux méthodes peu orthodoxes qui se rend sur l'île de Corto Maltese. Ensemble, Bloodsport, Peacemaker, Harley Quinn, Ratcatcher II, Polka-Dot Man et King Shark vont devoir affronter tout un tas d'ennemis et apprendre à collaborer. Si ce n'est pas déjà le cas, on vous conseille de découvrir The Suicide Squad. On vous dit pourquoi dans notre critique.

Une fin différente étaie prévue

À partir de là, ce qui va suivre s'adresse aux lecteurs qui ont vu le film. Car à l'occasion d'une interview donnée à Variety, James Gunn a expliqué que la fin était différente dans le script original. En effet, un personnage majeur devait perdre la vie. Mais pas forcément Polka Dot-Man, comme c'est le cas dans le montage final.

Le personnage qui devait mourir était Ratcatcher II.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

Et là, on doit bien avoué que l'idée de voir ce personnage mourir ne nous aurait pas ravi. Interprétée par Daniela Melchior, celle qui contrôle les rats sort du lot. Elle est la révélation de ce film et il aurait été déchirant de la voir perdre la vie. C'est justement ce que s'est dit James Gunn qui a finalement décidé de changer la fin de The Suicide Squad.

Elle était tellement adorable, ça aurait été trop sombre. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas Polka Dot-Man, au contraire. Seulement je ne pouvais pas . Donc j'ai cédé.

Une sage décision. D'autant plus que ce n'est pas Warner qui allait l'empêcher d'agir de la sorte. Le studio aurait donné carte blanche au réalisateur pour qu'il tue tous les personnages qu'il voulait ou les garde en vie. Une vraie liberté qui se ressent quand on voit The Suicide Squad.

Bientôt un second film ?

Dans tous les cas, on espère que ce choix permettra de retrouver Ratcatcher II et les autres survivants dans un prochain film. Rien n'est annoncé pour le moment. Seule une série sur Peacemaker est officiellement lancée. On sait également que James Gunn devrait travailler à nouveau pour Warner et DC après cette bonne expérience. Si cela se fait, ce ne sera pas avant un moment. Le cinéaste doit déjà réaliser Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 pour Marvel et Disney. Celui-ci est attendu pour 2023. En attendant, vous pouvez toujours (re)voir The Suicide Squad. Le film est dans les salles depuis le 28 juillet 2021.