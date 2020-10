The Suicide Squad : découvrez la première image officielle de la nouvelle équipe

Tombé entre les mains de James Gunn pour se refaire la cerise, le Suicide Squad de DC revient le 4 août 2021 dans nos salles pour un résultat que l'on espère meilleur. Les membres de la nouvelle équipe prennent la pose dans ce premier aperçu officiel. En attendant une bande-annonce...

The Suicide Squad : James Gunn prend en charge l'équipe

David Ayer a raté son coup avec Suicide Squad, un film sur lequel comptait la Warner et dans lequel une équipe de méchants est formée pour combattre une menace encore pire qu'eux. D'un point de vue strictement commercial, son score de 746 millions de dollars au box-office n'est absolument pas honteux. C'est plus sur le contenu qu'il y a à redire.

Profitant d'une brouille passagère avec Disney/Marvel, le studio a engagé James Gunn pour réaliser une suite qui se titre The Suicide Squad. Comme si, cette fois, c'était la bonne. On leur souhaite, avec un réalisateur expérimenté et parfait pour le poste. Son film ne va pas tout mettre à la poubelle, rappelant certains personnages comme ceux de Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman et Margot Robbie.

L'intrigue de The Suicide Squad reste encore secrète. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une nouvelle équipe beaucoup plus large est sur le coup cette fois. On a pu découvrir des éléments du film dans une longue vidéo diffusée lors de la dernière DC Fandome. Pas réellement une bande-annonce, mais plutôt un outil promotionnel qui ressemblait à un making-of. Le film s'offre une nouvelle publicité en faisant la brûlante couverture du magazine Empire :

Ce ne sont pas moins de 15 personnages qui se réunissent pour l'occasion, James Gunn a décidé de constituer un groupe très large. On a hâte de constater comment il a réussi à gérer tout le monde avec un seul film. Pour s'y retrouver, on peut voir sur la couverture (de bas en haut, et de gauche à droite) : Margot Robbie en Harley Quinn, Joel Kinnaman en Rick Flag, Daniela Melchior en Ratchatcher (le personnage des comics devient ici une femme), John Cena en Peacemaker, Idris Elba en Bloodsport, Peter Capaldi en Thinker, Flula Borg en Javelin, Michael Rooker en Savant, David Dastmalchian en Polka Dot Man, Jai Courtney en Captain Boomerang, Nathan Fillion sera T.D.K., Mayling Ng en Mongal, Sean Gunn en Weasel, Pete Davidson en Blackguard et enfin King Shark.

Une partie du casting manque à l'appel, comme Viola Davis, Alice Braga, Taika Waititi ou Storm Reid. Une autre photo, cette fois du film, est également dévoilée par le média américain :

Si la situation relative à la pandémie peut inquiéter, aucun report de la sortie n'est envisagé pour le moment et The Suicide Squad devrait être terminé pour l'été prochain. La Warner a le temps de voir venir avant le 4 août 2021.