The Suicide Squad : les premières images sont arrivées

La DC Fandome était un événement immanquable pour avoir des grosses news au sujet de "The Suicide Squad", le film de James Gunn qui doit sortir l'année prochaine sur les écrans. L'occasion était idéale pour nous montrer les premières images de cette suite tant attendue.

Avant Justice League, l'échec Suicide Squad

La Warner et DC ont deux titres qui leur ont collé du plomb dans l'aile lors du développement du DCEU. Avant le carnage Justice League, David Ayer est choisi pour mettre en scène Suicide Squad. Un film avec des anti-héros qui raconte la formation d'une équipe de méchants pour remplir une mission suicide. Son bon bilan financier (746 millions de dollars au box-office mondial) ne cache pas un naufrage artistique.

David Ayer réclame aujourd'hui qu'on le laisse finir la Ayer Cut, qui serait plus proche de ses intentions initiales. Mais on doute fort que la Warner le laisse sortir cet autre montage. Le studio s'est lancé entre temps dans une sorte de suite aux allures de reboot. James Gunn est recruté pour s'occuper de ce projet sur lequel on ne sait finalement pas tant de choses.

L'intrigue se positionnera après les événements de Birds of Prey, avec une Harley Quinn qui a réussi son émancipation. Margot Robbie garde tout logiquement le rôle. Viola Davis, Jai Courtney et Joel Kinnaman sont aussi conviés à reprendre les personnages qu'ils ont eu dans le premier film.

Enfin des images !

James Gunn avait prévenu les fans qu'il ne fallait pas louper la DC Fandome pour découvrir enfin des vraies images de The Suicide Squad. Quelques photos prises sur le tournage avaient circulé sur le net mais elles ne valent pas le contenu officiel. À l'occasion du panel dédié au film, la promotion a enfin franchi un cap significatif. Un trailer de quasiment deux minutes a été montré avec majoritairement des images des coulisses mais aussi quelques plans du film.

James Gunn, ainsi qu'une partie de son équipe, s'expriment pour dire à quel point le film risque d'être excellent. De ce que l'on voit, on ressent le style du metteur en scène, avec pas mal de fun et de l'action à gogo. D'après ses propres dires, il s'agit du "plus grand film" qu'il ait réalisé. Des déclarations qui risquent de faire plaisir à Marvel, pour qui James Gunn doit encore signer le dernier volet des Gardiens de la Galaxie. Le synopsis n'est pas encore révélé, mais James Gunn a expliqué lors du panel qu'il se positionnait comme un prolongement des comics.

La présentation des personnages en vidéo

En plus de cette vidéo centrée sur les coulisses, une seconde a été montrée lors de la DC Fandome pour introduire la majorité du casting et les personnages. Une excellente initiative, nous étions un peu perdus sur le sujet. On pense en particulier à John Cena, qui est bien confirmé comme Peacemaker. Des rumeurs l'avaient placé dans ce rôle sans qu'aucune confirmation n'intervienne.

Pour le reste, Michael Rooker sera Savant, Flula Borg sera Javelin, David Dastmalchian sera Polka Dot Man, Daniela Melchior sera une version féminine de Ratchatcher, Idris Elba sera Bloodsport, Mayling Ng sera Mongal, Peter Capaldi sera Thinker, Alice Braga sera Sol Soria (une soeur de Juan Soria ?), Pete Davidson sera Blackguard, Nathan Fillion sera T.D.K. et Sean Gunn se cachera derrière l'homme-rat Weasel. À noter que King Shark apparaît sans qu'aucun acteur ne soit présenté.

On peut dire que James Gunn est allé chercher loin dans l'univers DC pour se trouver les personnages dont il avait besoin. La plupart d'entre eux risquent de ne pas parler au très grand public et c'est l'occasion de miser sur des seconds couteaux pour les mettre dans la lumière. Maintenant : vivement une bande-annonce !

The Suicide Squad a été tourné avant la pandémie et la Warner ne modifie pas la date de sortie qui reste arrêtée chez nous le 4 août 2021.