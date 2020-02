The Suicide Squad : découvrez le nouveau look d’Harley Quinn

« The Suicide Squad » est attendu pour le 4 août 2021. James Gunn est chargé d’offrir une nouvelle histoire à cette équipe d’anti-héros. Voici les premières images de Margot Robbie et Idris Elba en costumes.

L’histoire on la connaît déjà. En 2016 David Ayer signe Suicide Squad. Si le film fait un score honorable au box office avec plus de 746 millions de dollars de recettes, les critiques ne sont pas tendre avec lui. Face à ce déchaînement d’avis négatifs, Warner Bros préfère se séparer du cinéaste pour le remplacer par James Gunn, le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie. Si ce dernier se sépare de Jared Leto en Joker, le reste de l’équipe est de retour avec notamment Margot Robbie en Harley Quinn, Viola Davis dans la peau d’Amanda Waller, Joel Kinnaman et Jai Courtney. Le reste du casting se compose d’Idris Elba, de John Cena, de Benicio del Toro et de Michael Rooker.

Le premier aperçu d’Harley Quinn

Le tournage de The Suicide Squad a débuté il y a maintenant plusieurs semaines. Des images d’une séquence incluant Magot Robbie et Idris Elba ont récemment été partagées sur internet. Une courte vidéo dévoile ainsi Margot Robbie dans un style inédit. Alors qu’elle campe Harley Quinn pour la troisième fois, elle est ici affublée d’une robe rouge inhabituelle mais toujours extravagante. Un style nouveau qui détonne avec ses précédentes tenues au sein du DC Extended Universe.

Elle est accompagnée de trois autres personnages : Abner Kril alias Mister Polka Dot, interprété par David Dastmalchian, identifiable à sa combinaison blanche à pois, et Ratcatcher, jouée par Daniela Melchior. Ils sont tous les deux des ennemis récurrents de Batman.

Apparaît également Idis Elba, dont le rôle est toujours tenu secret. Il porte une combinaison noire assez sobre. Pour le moment, tout porte à croire que l’acteur campera le super-vilain Vigilante.

Margot Robbie on set of #TheSuicideSquad pic.twitter.com/BJDE5mtrM0 — Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) February 19, 2020

En attendant de retrouver toute cette bande de décérébrés, Margot Robbie est en ce moment même à l’affiche de Birds of Prey, dans la peau d’Harley Quinn. Malheureusement pour elle, le film de Cathy Yan fait un score terriblement décevant au box office. Le long métrage n’a pour l’instant rapporté que 155 millions de dollars de recettes. Un score très en dessous des attentes du studio, surtout pour un budget de 84,5 millions de dollars. En plus, le film n’a pas réussi à totalement séduire la presse et les spectateurs. Pour tenter de relancer le long métrage, Warner Bros a même changé son titre, pour le renommer Harley Quinn : Birds of Prey.

Margot Robbie sera en tout cas de retour dans la peau de Harley Quinn à l’occasion de The Suicide Squad. Pour le moment, on ne sait rien de l’intrigue. Le film est attendu le 4 août 2021.