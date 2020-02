Birds of Prey : le film change de titre

Vous avez aimé ? Partagez :

« Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire de Harley Quinn » a changé de nom. À la demande de Warner Bros Studios, le long-métrage DC a vu son titre modifié sur les sites web de salles de cinéma.

Quelques jours seulement après sa sortie en salle, Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire de Harley Quinn change de titre. Le 8ème film du DC Extended Universe (DCEU) a reçu une nouvelle appellation sur les sites et applications de cinéma américains. Une manière pour Warner Bros de combattre le démarrage catastrophique du métrage.

Un titre plus direct

En tant que première sortie du DCEU et première sortie du genre super-héroïque de l’année, Birds of Prey devait normalement cartonner au box-office. Notamment grâce à des critiques américaines relativement positives. Pourtant, Birds of Prey est le pire démarrage depuis plus de dix ans pour un film DC. Pour son premier week-end d’exploitation, le long-métrage rapporte seulement 33 millions de dollars de recettes sur le sol américain. À titre de comparaison, Joker en avait rapporté trois fois plus pendant la même période. Au total, Birds of Prey comptabilise seulement 79 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Pour tenter de palier à cet échec, Warner Bros tente une approche pour le moins inattendue. Plusieurs sites de cinéma, mandatés par Warner Bros, ont commencé à changer le titre de Birds of Prey. Une décision du studio pour proposer un titre plus parlant aux spectateurs. Une désignation plus courte et plus directe puisque le film de Cathy Yan se dénomme dorénavant : Harley Quinn : Birds of Prey.

Ce type de changement sur un film qui est déjà en exploitation est assez rare, mais pas inédit. L’un des exemples les plus récents survient avec Edge of Tomorrow. À l’époque Warner Bros (encore eux) avait modifié le titre pour le transformer en Live Die Repeat. Des changements effectués dans l’espoir de mieux communiquer le sujet du film. C’est probablement la même raison qui a poussé le studio à changer le titre de Birds of Prey.

Warner Bros veut mettre en avant le nom de Harley Quinn. Parce que si le grand public ne sait pas forcément qui sont les Birds of Prey, tout le monde connaît l’ancienne petite amie du Joker. Le studio pense donc que l’ancien titre est une des raisons de l’échec du film au box-office. Que ce soit vrai ou non, mettre l’accent sur Harley Quinn n’est pas la pire des idées. Après, pas sûr que cela suffise à relancer le film…