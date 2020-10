The Suicide Squad : des morts à prévoir ? "Tout peut arriver" prévient James Gunn

« The Suicide Squad » avance tranquillement sa production. James Gunn tease constamment son long-métrage. Dernièrement, il a promis qu'aucun personnage ne serait à l'abri d'une mort certaine, même Harley Quinn.

The Suicide Squad : le retour de l'équipe de choc

Vous connaissez sans doute l'histoire, mais on va la résumer une nouvelle fois. En 2016, David Ayer signe Suicide Squad, le troisième film du DC Extended Universe (DCEU). Malheureusement, les critiques et les retours sont désastreux, et le film de David Ayer est considéré par beaucoup comme le pire film du DCEU (ça c'était avant la sortie de Justice League). Mais côté box-office, Suicide Squad rapporte suffisamment d'argent (plus de 746 millions de dollars) pour pousser la Warner à produire une suite. Mais le studio se sépare de David Ayer et confie la réalisation de The Suicide Squad à James Gunn, le réalisateur des deux films Les Gardiens de la Galaxie.

Personne n'est à l'abri

La production de The Suicide Squad fait son bonhomme de chemin. James Gunn communique régulièrement sur l'avancée du projet. Récemment, il a répondu sur Twitter à quelques questions des fans concernant le film et des premières images ont été révélées. Même si aucun point de l'intrigue ou de détail spécifique n'ont été révélés, le cinéaste a fait une promesse de taille.

Il certifie que Warner Bros lui a laissé carte blanche, et qu'aucun personnage n'est à l'abri d'une mort certaine. Il affirme que tous les justiciers peuvent être éjectés du DCEU, même l'intouchable Harley Quinn :

Aucun personnage n'est protégé par DC. Ils m'ont donné carte blanche pour faire ce que je veux. C'est l'une des choses sur lesquelles nous nous étions mis d'accord avant que je vienne travailler pour eux. Je ne cherche pas à partager une phrase choc. Mais je veux que le public soit mis au courant, et qu'il sache qu'absolument tout peut arriver.

Ainsi, tous les personnages de The Suicide Squad pourraient être sur la sellette, même si on voit mal la Warner se débarrasser d'Harley Quinn, qui sera interprétée par Margot Robbie pour la troisième fois. James Gunn a justifié ses propos en prenant l'exemple de la mort de Yundu dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 :

On peut toujours ramener des personnages de manière cool. Mais généralement, si un personnage meurt et que c'est une partie significative de l'histoire, le personnage doit rester mort. Donc à moins que ce ne soit un flashback, Youndu restera mort en ce qui me concerne. Sinon, cela ruine son sacrifice.

En d'autres termes, tout peut arriver dans The Suicide Squad. À l'heure actuelle, le film de James Gunn est attendu le 4 août 2021 dans les salles obscures.