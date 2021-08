The Suicide Squad : James Gunn a envisagé Superman en super-vilain

Alors que "The Suicide Squad" est actuellement en salles, James Gunn est revenu sur l’histoire de son film, et notamment sur les idées abandonnées. Parmi celles-ci, il y avait la volonté de faire de Superman le grand méchant du récit.

The Suicide Squad : James Gunn aux commandes

Après le film de David Ayer, sorti en 2016, la Warner a décidé de produire une suite à Suicide Squad. Humblement intitulée The Suicide Squad, cette suite est réalisée par James Gunn, et est disponible au cinéma depuis le 28 juillet dernier. Dans ce nouvel opus, le cinéaste décide de faire table rase du passé. Il choisi de ne pas reprendre certains acteurs comme Will Smith et Jared Leto, et introduit toute une panoplie de nouveaux personnages : Idris Elba dans la peau de Bloodsport, John Cena en Peace Maker, David Dastmalchian dans les habits de Polka-Dot Man, etc… Seuls Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney sont de retour dans cette suite explosive. Le film a largement séduit la presse et a pour le moment rapporté plus de 118 millions de dollars de recettes.

Superman en grand méchant ?

Tandis que finalement, la Suicide Squad doit affronter le cocasse Starro à la fin du film, initialement, James Gunn avait pensé à un méchant totalement différent. En effet, pendant un moment, le cinéaste avait pour idée de mettre en scène un Superman méchant. Lors d’une récente interview avec Script Apart, le réalisateur a expliqué qu’il pensait que son équipe devait affronter le plus grand héros de la Terre. Cependant, après mûre réflexion et devant le constat que l'usage de Superman poserait des problèmes de continuité, James Gunn a opté pour l’étoile de mer géante :

Il fut un temps où je pensais que The Suicide Squad devrait combattre Superman. À l'époque, il y avait beaucoup de questions comme : « Qui est Superman dans le DCEU ? Ce film est-il en dehors du DCEU? », et je ne voulais tout simplement pas trop m'en occuper.

Superman (Henry Cavill) - Batman V Superman ©Warner Bros / DC

Finalement, Superman est cité à une reprise dans le film. Les spectateurs apprennent en effet que Bloodsport est en prison pour avoir tiré sur Superman avec une balle en Kryptonite. Mais l’Homme d’acier n’apparaît pas dans le long-métrage. James Gunn n’est d’ailleurs pas le premier a avoir cette idée puisque Zack Snyder voulait lui aussi présenter un Superman du mauvais côté de la Force dans ses suites de Justice League. Finalement, les fans ont dû se contenter d’une petite séquence dans Zack Snyder’s Justice League, où Superman est méchant le temps de quelques minutes.

Starro : le méchant parfait pour The Suicide Squad

Mais si James Gunn a renoncé à Superman comme grand méchant, la question reste de savoir pourquoi il a choisi Starro à la place de celui-ci. Le cinéaste a apporté un élément de réponse pendant cette même interview :

C'est un personnage que j'adore dans les bandes dessinées. Je pense que c'est un personnage de bande dessinée parfait parce qu'il est absolument ridicule mais aussi très effrayant à sa manière. Ce qu'il fait est effrayant. Il avait l'habitude de me faire peur quand j'étais enfant, mettant ces visages sur Superman et Batman. J'ai donc pensé qu'il était l'un des plus grands méchants de DC qui n'allait probablement jamais être mis dans un autre film. Et s'ils l'avaient fait, cela aurait été une version "nuage noir" de Starro. Pas une étoile de mer géante qui marche, un kaiju rose vif et bleu céruléen, ce méchant ridiculement grand et brillant.

Starro - The Suicide Squad ©Warner Bros / DC

On peut difficilement donner tort à James Gunn. Son analyse de la question est totalement vraie. Starro est le genre de méchant qui ne sera jamais réutilisé, ou alors d’une manière totalement différente. Les antagonistes géants et cosmiques sont souvent représentés par un grand nuage uniforme et sans âme. La preuve avec Galactus dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d’argent ou Alioth dans Loki. Et même si la présence de Superman aurait été très excitante, Starro est néanmoins un parfait antagoniste pour The Suicide Squad.