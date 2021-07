Loki épisode 5 : qui est le puissant Alioth ?

L’épisode 5 de "Loki" a présenté un tout nouveau personnage : Alioth. Ce gros nuage violet est une entité méconnue de l’univers de Marvel. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur ce montre cosmique.

Loki épisode 5 : bienvenue à Alioth

Alioth est créé en 1993 par Mark Gruenwald et Mike Gustovich dans Avengers : The Terminatrix Objectif. Également appelé Le Temps Suprême, ce puissant antagoniste est considéré comme la première entité à s’être libérée d’elle-même des contraintes du temps. Grâce à une puissance sans limite, Alioth est devenu l’être temporel suprême de toutes les réalités, depuis l’aube de la vie, jusqu’aux limites du domaine de Kang. Une puissante barrière temporelle créée par ce dernier empêche Alioth de pénétrer sur ses terres. L’Empire d'Alioth est plus grand que celui de Kang lui-même. Après la chute de Kang, Terminatrix a décidé de libérer Alioth.

Alioth - Avengers : The Terminatrix Objectif ©Marvel Comics

Alioth est donc une entité trans-temporelle, qui existe à travers les réalités divergentes. Il prend la plupart du temps l’apparence d’un énorme nuage violet détruisant tout sur son passage. Il provoque également des perturbations temporelles massives et est capable de détruire des dimensions entières. Le puissant antagoniste se nourrit principalement de voyageurs temporels. D’où son intérêt permanent pour Kang, qui demeure une source nutritive particulièrement riche pour lui. Alioth domine une partie des Limbes, et le plan dimensionnel par lequel convergent la majorité des voyageurs temporels. Il régit également les premiers milliards d’années du passé de l’univers, bien avant l’arrivée de l’Homme.

Son rapport avec Kang

Alioth est donc l’ennemi juré de Kang dans les comics. Leurs deux empires temporels s’affrontent régulièrement, et Alioth aimerait beaucoup s’emparer de la puissance de sa Nemesis. Kang tente tant bien que mal d’arrêter Alioth, mais est généralement dépassé par sa puissance. Il finit d’ailleurs par perdre face au nuage violet. Dans le comics Avengers: The Terminatrix Objective, Alioth parvient à détruire Chronopolis, la ville de Kang.

Kang le conquérant ©Marvel Comics

Compte tenu des liens qui unissent Kang et Alioth, il y a de grandes chances pour que le Conquérant apparaisse dans le dernier épisode de Loki. Alors que Kang est déjà prévu pour être l’antagoniste de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, sous les traits de Jonathan Majors, il y a maintenant une forte possibilité pour que Michael Waldron, le showrunner de Loki, en profite pour l’introduire. Le final de cet épisode 5 s’ouvre sur un étrange manoir qui pourrait être la demeure de Kang. Le vide ressemble effectivement à son royaume, connu sous le nom du Purgatoire, le Grand Oubli ou encore la Zone Perdue.

Si cette théorie tient la route, il est fort possible qu'Alioth ait été redéfini dans le MCU comme l’allié de Kang, et non pas comme son pire ennemi dans les comics. Au cours de l’épisode de cette semaine, Sylvie affirme que ce nuage géant est le sbire de quelqu’un d’autre, d’encore plus puissant. Une réplique qui fait donc peut-être référence à Kang, et qui suggère donc qu'Alioth est son chien de garde. De plus, si tout ceci venait à se vérifier, il y a également une grosse probabilité pour que Kang soit le créateur de la TVA. Tant de questions, dont les réponses vont être apportées, on l'espère, lors du dernier épisode, diffusé la semaine prochaine.