The Suicide Squad : James Gunn a lu tous les comics

Très investi dans ce nouveau film sur le Suicide Squad, James Gunn n'a pas hésité à lire beaucoup de comics pour cerner ses personnages et trouver les meilleurs éléments à garder. Un travail de fond qui devrait payer, après une première adaptation pour le moins ratée.

James Gunn sur The Suicide Squad, ça tient autant du miracle que de l'évidence. Il aura fallu qu'il y ait cette histoire de vieux tweets et que Disney ne veuille plus de lui, pour que DC saute sur l'occasion. On connaît le metteur en scène pour son travail sur Les Gardiens de la Galaxie et c'est la première fois qu'un élément de chez Marvel passe dans l'autre camp. Mais cette rencontre avec l'équipe made in DC est juste cohérente par rapport à son style et ce qu'il a démontré ailleurs. En fait, The Suicide Squad a tout d'une sorte d'excroissance de ce qu'il a fait avec Les Gardiens. Il y est question d'un groupe, avec des individualités fortes et d'un petit goût pour l'irrévérence.

On a longtemps été cantonnés au flou quand il s'agissait de savoir quelle équipe allait être constituée dans ce film. Elle va continuer d'utiliser des personnages déjà présentés dans le premier, comme Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Amanda Waller (Viola Davis) et évidemment Harley Quinn. James Gunn a largement prospecté dans l'univers DC pour trouver d'autres personnages. Il aurait jeté son dévolu sur Peacemaker, Polka-Dot Man, Ratcatcher (en version femme), Blackguard, King Shark, Javelin, Savant et Mongal - certains sont carrément secondaires et n'ont jamais eu une grosse mise en lumière. Ce n'est vraisemblablement pas tout mais on il faudra encore attendre pour savoir tout ce qui est dans le film, y compris les enjeux de l'intrigue.

James Gunn s'est investi dans la préparation de The Suicide Squad

Toujours très présent sur Twitter en cette période de confinement, James Gunn vient de dévoiler qu'il avait beaucoup lu pour préparer le film.

J'ai lu tous les comics que je pouvais au sujet des personnages que j'ai écrits. Par exemple, j'ai lu tous les comics qui évoquent des figures de The Suicide Squad et probablement 85% de tout Harley Quinn.

La dernière partie de sa déclaration est particulièrement forte car elle indique que le personnage d'Harley Quinn sera très important et qu'il n'a pas voulu se tromper sur ce point. Un fan reprochait dernièrement à David Ayer d'avoir loupé le traitement du personnage. James Gunn a cerné son sujet et on a une vraie confiance en lui pour ne pas se planter. Même plus généralement, on pense que The Suicide Squad va largement relever le niveau après la cata précédente. L'équipe risque enfin d'avoir un film à sa hauteur et, bonne nouvelle, aucun report n'est encore prévu à cause du coronavirus. La production s'est achevée avant la crise sanitaire, laissant la sortie à la date du 4 août 2021.