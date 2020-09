The Suicide Squad : Joel Kinnaman (Rick Flag) confirme avoir tourné un film Rated R

Le Suicide Squad qui a tant déçu lors de sa première sortie va tenter de se racheter une image avec un nouveau film réalisé par James Gunn. Joel Kinnaman pense que cette suite à toutes ses chances pour décrocher un classement Rated R. Et ça nous rassure, parce qu'on n'envisageait pas le contraire.

James Gunn prend les commandes du Suicide Squad

La Warner a commencé à s'occuper du Suicide Squad dans le DCEU avec le film de 2016. Réalisé par David Ayer, le film se prend un torrent de critiques dans les dents malgré un score franchement pas déshonorant de 746 millions de dollars au box-office. Dans la lignée des comics, le but est de rassembler une équipe de super-méchants qui vont se lancer dans une mission suicide. Unanimement considéré comme un ratage, le projet aura maintenant une sorte de suite menée par James Gunn. The Suicide Squad se positionne après le premier film, en prenant en compte une partie de ce qui a été fait, mais en essayant aussi d'être une sorte de reboot. C'est ainsi que vont revenir les personnages de Margot Robbie Viola Davis, Jai Courtney et Joel Kinnaman, qui seront entourés de beaucoup de nouveaux. Sans tous les citer, John Cena, Idris Elba, Daniela Melchior, Nathan Fillion, Pete Davidson, David Dastmalchian ou encore Flula Borg sont de la partie.

Lors de la dernière DC Fandome, nous avons pu avoir des premières images du film dans une vidéo making-of. Un aperçu pas suffisant pour mieux savoir de quoi va causer le scénario. La date de sortie de The Suicide Squad est planifiée le 4 août 2021, sans qu'un retard lié à la crise sanitaire ne soit à l'ordre du jour pour le moment.

Un film Rated R ?

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Joel Kinnaman a évoqué ce film avec énormément d'enthousiasme et note qu'un classement Rated R aux USA est très fortement probable.

Pour moi, c'était comme si je faisais ma première comédie, mais c'est aussi fortement R-rated.

On n'en attend pas moins de James Gunn sur ce coup. Le Suicide Squad est une équipe de méchants usant souvent de la violence. On a du mal à imaginer un résultat qui soit sage. Ce serait aller contre l'esprit même de l'univers. On ne dit évidemment pas qu'un Rated R est synonyme forcément de bon film. La violence ou le gore ne font pas tout. Cependant, dans ce cas, c'est un élément qui prouve que l'ADN des comics est respecté et non pas édulcoré pour épargner les plus jeunes. Un tel classement signifie que les spectateurs américains de moins de 17 ans doivent être forcément accompagnés par un adulte. Cela serait impossible du côté de chez Disney et Marvel. La firme à Mickey est trop attachée à l'idée de pouvoir rassembler toutes les générations devant ses productions - ce qui risque de causer problème avec Deadpool.

Dans le cas de la Warner, avec DC, c'est moins vrai mais tout de même pas si récurrent que ça. Joker, par exemple, a eu ce Rated R. Et il n'a pas empêché de récolter beaucoup d'argent. Ce classement fait parfois un peu peur aux studios. Ils craignent de faire moins d'argent en fermant la porte au plus jeune public. Une pensée qui peut se défendre quand on se place du côté de ceux qui veulent un retour sur investissement mais qui trouve régulièrement des contre-exemples ! Avec un tel univers, des personnages comme ceux du film et le style de James Gunn, The Suicide Squad était destiné par essence à accrocher le Rated R. Précisons que si Joel Kinnaman l'évoque, rien n'est encore fixé. Ce sera à la Motion Picture Association of America de décider le moment venu. Un PG-13, qui est le cran juste en-dessous, paraît quand même assez peu plausible.