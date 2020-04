The Suicide Squad : le film n'aura pas de retard selon James Gunn

Tout l'agenda cinématographique tel qu'il était prévu avant la pandémie doit être remis en cause tant l'industrie doit s'adapter. James Gunn annonce que "The Suicide Squad" ne devrait pas avoir de retard et que son travail sera effectué comme attendu pour respecter la date de sortie que l'on connaît.

On voit tomber un à un les films, alors que les distributeurs doivent gérer leurs prochaines sorties en prenant en compte la situation actuelle. Cette année 2020 sera très spéciale au cinéma et risque d'être moins dense que les autres. Les derniers mois ne pourront pas accueillir tous les films qui ont été repoussés, certains seront dans l'obligation d'attendre 2021 pour se montrer. Il faudra évidemment étaler les sorties pour ne pas créer des embouteillages qui ne seront bénéfiques à personne. En dehors des films déjà prêts qui attendent juste un créneau pour exister, nous devons aussi penser aux productions à l'arrêt. Ce retard qui est pris engendre déjà des modifications à propos des dates car les délais ne peuvent pas être tenus. James Gunn a, lui, eu la chance de boucler le tournage de The Suicide Squad avant que tout ne parte en vrille.

Pas de retard prévu pour The Suicide Squad

Il reste quand même à s'occuper du montage puis de la post-production dans son ensemble. Mais la Warner et DC ont à la base prévu le film pour le 4 août 2021. Ce qui laisse très largement du temps pour tout boucler et nous offrir The Suicide Squad au moment où on l'attend. James Gunn confirme sur Twitter qu'ils sont dans les temps :

Enfin une bonne nouvelle, alors qu'on voit chaque semaine que des reports sont décidés. Si Marvel a revu toutes les dates de la phase 4, aucun de leurs films ne sera présenté en été 2021 en face de The Suicide Squad. Contrairement au premier film qui était une vraie catastrophe, cette vraie/fausse suite sous forme de réinvention tentera de donner à cette équipe déjantée enfin l'aventure qu'elle mérite. Le casting mélangera des acteurs du premier avec des nouveaux, pour ainsi réunir Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Storm Reid, Flula Borg, Steve Agee, Nathan Fillion, Taika Waititi, Sean Gunn ou encore Michael Rooker.

James Gunn est un choix parfait pour mener The Suicide Squad. On rappelle que ça n'a été possible que parce qu'il s'est embrouillé avec Disney suite à des anciens tweets qui ont refait surface. Tant il a prouvé avec les Gardiens de la Galaxie, on ne doute pas une seule seconde qu'il va tout déchirer chez la concurrence. Dans l'immédiat, le réalisateur continue d'intervenir régulièrement sur Twitter et on risque d'obtenir d'autres informations croustillantes sur The Suicide Squad dans les semaines à venir.