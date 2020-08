The Suicide Squad : James Gunn dévoile le logo du film

Le réalisateur James Gunn vient de partager le logo officiel de son futur film « The Suicide Squad ». Un logo jaune fluo avec une typographie rouge imposante. Sortie prévue le 4 août 2021.

Suicide Squad : un film compliqué

En 2016, David Ayer est chargé de mettre en scène Suicide Squad, le troisième film du DC Extended Universe. Même si le métrage est un succès au box-office avec plus de 746 millions de dollars de recettes, il rencontre des critiques catastrophiques. L’œuvre est totalement discréditée, à tel point que David Ayer est remercié et remplacé par James Gunn pour mettre en scène la suite. Pour autant, les fans n'ont pas totalement abandonné la vision de David Ayer, qu'ils estiment biaisée. En effet, certains (surtout sous l'impulsion du réalisateur) réclament la Ayer's Cut, via un schéma identique à celui de la Snyder's Cut.

Un logo inédit

A l’occasion de son anniversaire, James Gunn a partagé le premier visuel de The Suicide Squad. Lui qui s’occupe de la mise en scène de cette suite, a profité de sa date d’anniversaire (le 5 août 1970) pour dévoiler à ses fans le premier logo de son futur film. Il s’est rendu sur son compte Twitter pour partager ce visuel. Le titre du film apparaît dans une typographie rouge sur un fond jaune fluo. Sa publication est accompagnée de la mention suivante :

L’équipe de The Suicide Squad vient de m’offrir ces incroyables nouvelles propositions de titres officiels pour mon anniversaire. Et le casting et moi avons tellement plus à vous montrer le 22 août au DC Fan Dome les gars. On se voit là-bas !

Pour rappel, The Suicide Squad ramène quelques anciens au casting. Margot Robbie reprend pour la troisième fois son rôle de Harley Quinn, Viola Davis et Joel Kinnaman sont également de retour, tandis que Jai Courtney va rendosser le costume de Captain Boomerang. Mais ce nouvel opus attend également quelques petits nouveaux dans sa distribution. A savoir Idris Elba, John Cena et Benicio Del Toro. Sortie prévue le 4 août 2021.