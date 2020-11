The Suicide Squad : Sylvester Stallone au casting

Le casting connu de "The Suicide Squad" est déjà suffisamment fourni en quantité et en qualité. Tout ne nous a pourtant pas été révélé car on vient d'apprendre que Sylvester Stallone était aussi de la partie. Une seconde collaboration avec James Gunn dans un rôle mystérieux.

Un invité de marque dans The Suicide Squad

Le plantage de David Ayer va être de l'histoire ancienne avec le reboot/la suite de James Gunn. Sobrement titré The Suicide Squad, le film va garder quelques personnages du précédent : Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis) et Captain Boomerang (Jai Courtney). La dernière DC Fandome a montré pas mal d'images mais la Warner n'a pas encore communiqué un synopsis officiel qui nous en apprendrait plus sur l'histoire. Ce que l'on peut dire, c'est que la composition du Suicide Squad sera remaniée dans les grandes largeurs avec les arrivées de Ratchatcher (Daniela Melchior), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Savant (Michael Rooker), Mongal (Mayling Ng), Weasel (Sean Gunn), Thinker (Peter Capaldi), Polka Dot Man (David Dastmalchian), Blackguard (Pete Davidson), Javelin (Flula Borg ) et T.D.K (Nathan Fillion).

Un casting qui en jette, auquel il faut ajouter Sylvester Stallone ! L'acteur a révélé, dans une publication Instagram, qu'il serait dans le film. La promotion s'était gardée de nous parler de sa participation, ce qui provoque un vrai état d'étonnement ! Bien que sa présence ait été révélée, aucune indication sur son rôle n'a fuité. Se contentera-t-il de passer en coup de vent ou aura-t-il un rôle qui a de l'importance ? La seconde option serait le plus enthousiasmante, pour nous. Les principaux membres du Suicide Squad ont été révélés donc on ne le voit pas s'intégrer dedans. Les premières images promotionnelles n'ont pas dit qui se cachait derrière le colosse King Shark mais IMDB nous apprend que c'est à Steve Agee qu'est revenu le rôle. Pas de Stallone, même si on aurait trouvé ça assez cool ! On peut alors l'imaginer en méchant, dans le cas où sa participation serait conséquente. Il est vrai que rien n'a été dit sur les adversaires du Squad, ce qui laisse à porte ouverte aux spéculations.

Le post a depuis été supprimé, l'acteur a sûrement été rattrapé par les producteurs qui auraient aimé que cette surprise en reste une jusqu'à l'arrivée du film dans les salles le 4 août 2021 en France. La crise sanitaire n'aura normalement aucun impact sur The Suicide Squad et on peut espérer que l'été prochain sera riche en sorties, cette fois.

Sylvester Stallone de plus en plus intéressé par le cinéma de super-héros

L'acteur n'a plus rien à prouver, sa popularité est faite avec tous les rôles cultes qu'il a à son actif. Étant donné certains de ses derniers choix de carrière, on peut se demander s'il ne compte pas s'acoquiner avec LE genre à la mode qu'est le cinéma de super-héros. Avant qu'il ne soit dans The Suicide Squad, Sylvester Stallone a déjà travaillé avec James Gunn sur Les Gardiens de la Galaxie 2, en campant Stakar Ogord. Sans cette précédente collaboration, nous le retrouverions peut-être pas maintenant chez DC. On sait que le réalisateur aime travailler avec ses connaissances et la rencontre avec la star de Rocky a certainement était assez plaisante pour que les deux veuillent remettre le couvert.

Sylvester Stallone flirte aussi avec le genre dans un projet plus original : Samaritan. Il incarnera dedans un super-héros populaire qui a disparu de la circulation après un combat qui a mal tourné. Un jeune garçon va partir à sa recherche pour découvrir s'il est toujours en vie. Ce film de Julius Avery peut être une bonne alternative à côté des deux principaux monstres (Marvel et DC) qui sont sur le devant de la scène. Aucune date n'est annoncée, mais une sortie en 2021 devrait avoir lieu.