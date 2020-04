The Suicide Squad : un acteur de Smallville a raté un rôle

James Gunn s'est assuré de rassembler du beau monde pour "The Suicide Squad". Un acteur très connu pour son rôle dans la série "Smallville" aurait pu avoir un rôle mais il explique ce qui lui a fait manquer cette occasion.

Malgré une envie franche de laisser le premier film derrière (le titre The Suicide Squad est assez clair là-dessus), James Gunn ne peut pas vraiment tout reprendre à zéro. Le travail de David Ayer servira en partie pour cette suite, avec une dose considérable de nouveautés pour donner une autre saveur au long-métrage. Rien que la patte de James Gunn devrait déjà être un bel atout à mettre en avant. Le metteur en scène s'est très largement documenté sur l'univers DC et a constitué une nouvelle équipe qui reprend quelques anciens membres et pas mal de recrues.

En plus des retours de Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Amanda Waller (Viola Davis) et de l'intenable Harley Quinn toujours campée par Margot Robbie, James Gunn a enrôlé Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Storm Reid, Flula Borg, Steve Agee, Nathan Fillion, Taika Waititi, Pete Davidson, Sean Gunn et Michael Rooker.

Ceci étant dit, c'est surtout les personnages qui seront dans le scénario qui nous intéressent. James Gunn a pioché - parfois très profondément - dans la mythologie DC pour retenir des seconds couteaux comme King Shark, Peacemaker, Polka-Dot Man, Ratcatcher, Javelin, Blackguard ou encore Mongal. The Suicide Squad a, certes, dévoilé son casting, mais aucun synopsis officiel ni une composition complète de l'équipe ne sont sortis.

Michael Rosenbaum aurait pu apparaître dans The Suicide Squad

Ça fait néanmoins déjà du bon monde, ce qui doit faire rager Michael Rosenbaum d'avoir loupé un rôle dans le film. L'acteur connu pour avoir été Lex Luthor dans la série Smallville a révélé à Comic Book que son ami James Gunn lui avait offert un rôle. Malheureusement, il a été forcé de refuser à cause d'une opération du cou. Il ne dévoile cependant pas quel rôle était sur la table mais il s'agit vraisemblablement plus d'une petite apparition que de quelque chose de plus gros. C'était déjà le cas dans Les Gardiens de la Galaxie 2, où Michael Rosenbaum avait incarné Martinex T'Naga.

Taquin, James Gunn a dégainé son compte Twitter pour commenter l'article avec humour en faisant croire qu'il avait refusé d'être Harley Quinn. L'acteur n'a pas manqué de lui répondre, se montrant prêt à incarner n'importe qui, que ce soit un homme, une femme ou même une bête.

Michael Rosenbaum n'a plus qu'à attendre, comme nous, la sortie de The Suicide Squad, l'année prochaine. En France, c'est le 4 août 2021 qu'elle est prévue.