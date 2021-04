The Suicide Squad : une seconde bande-annonce pleine de nouvelles images

Peu de temps après une première bande-annonce violente, Warner nous en sort maintenant une autre amputée de ses principaux éléments violents. L'occasion de mieux présenter certains personnages et d'injecter une multitude de nouvelles images.

The Suicide Squad : un second trailer moins violent

L'attente aura été longue avant que la première bande-annonce de The Suicide Squad soit révélée au public. Maintenant que ça a été le cas, la promotion du film événement DC lâche les chevaux. Après le premier aperçu très généreux, deux spots TV sont sortis et Warner vient maintenant de mettre en ligne une seconde bande-annonce de plus de deux minutes. À la différence de la première, celle-ci n'est pas Red Band. Ce qui veut dire qu'elle s'adresse à un public plus large, sans trace de violence explicite ni répliques grossières. En guise de compensation, on peut se mettre sous la dent un paquet d'images inédites.

L'intrigue présente Amanda Waller (Viola Davis) qui convie une équipe de tarés à se lancer dans une mission périlleuse dirigée par le colonel Rick Flag (Joel Kinnaman). Le scénario propulsera le Suicide Squad sur l'île de Corto Maltese pour enrayer le plan d'un groupe armé. On ne sait pas encore exactement tout de l'intrigue mais James Gunn a fait l'inattendu choix de présenter Starro, l'étoile de mer géante, comme menace à vaincre.

Certains personnages dévoilés davantage

Le style du metteur en scène se ressent toujours malgré une édulcoration des éléments qui tanguent vers le Rated R. Rappelons que le film se positionne après les événements du précédent de David Ayer, sans pour autant convoquer la même équipe. Margot Robbie revient en Harley Quinn et Jai Courtney continue d'être Captain Boomerang. Les recrues se dévoilent un peu plus dans cette nouvelle bande-annonce. Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) se montre en compagnie de ses adorables petites créatures, Polka-Dot Man (David Dastmalchian) se met un peu plus en évidence avec son attitude dépressive, Bloodsport (Idris Elba) confirme qu'il sera l'une des têtes fortes du groupe et T.D.K. (Nathan Fillion) a enfin un plan fort qui lui est dédié.

T.D.K. (Nathan Fillon) - The Suicide Squad ©Warner Bros. / DC comics

The Suicide Squad reste prévu dans nos salles le 28 juillet prochain. Une date qui paraît possible à tenir. À condition que la reprise des activités culturelles soit autorisée par le gouvernement français. Aux USA, le film arrive dans tous les cas cet été, au cinéma et sur la plateforme HBO Max en simultané pour une durée de 30 jours.