The Thing : John Carpenter impliqué sur le reboot ?

"The Thing" va avoir une nouvelle adaptation et John Carpenter, responsable de la plus connue, pourrait être impliqué dans le processus. Une bonne nouvelle si l'entente venait à se faire. Comme pour le "Halloween" de 2018, le maître voit ce projet d'un bon oeil. Mais quelle serait sa place dessus ?

The Thing : le remake de John Carpenter devenu culte

Si The Thing est incontestablement l'une des pièces emblématiques de la filmographie de John Carpenter, il ne faut pas oublier que c'est une adaptation de La Chose d'un autre monde, lui même tiré de Who Goes There ? écrit par John W. Campbell. L'histoire se déroule dans une station de recherche en Antarctique. L'équipe sur le place tombe sur un vaisseau alien incrusté dans la glace. Ils arrivent à en extraire la carcasse d'une créature qui se trouvait à bord. La trouvaille fait grand bruit sur place mais la bestiole va réussir à s'échapper. Dans sa fuite, elle provoque la panique et va commencer à contaminer les humains sur place. Piégés dans un enfer blanc, sans possibilité de rejoindre le reste du monde, ils vont devoir se battre pour leur survie. Un film éponyme qui fait à la fois office de préquel et de remake est sorti en 2011 mais c'est un reboot qui semble être en préparation aux dernières nouvelles. Nous apprenions en début d'année que le producteur Jason Blum travaillait sur une autre adaptation.

Le projet se précise, avec possiblement John Carpenter

Lors d'une apparition au Fantasia International Film Festival, John Carpenter a confirmé que ce projet de reboot était bien réel. Le développement n'est encore qu'au début et aucune information n'est donnée sur le scénario. On a pu entendre que le film serait tiré de Frozen Hell, une version étendue de Who Goes There ? avec des dizaines de pages supplémentaires. L'auteur avait imaginé un texte beaucoup plus épais à l'origine mais des coupes sont intervenues. Le scénario ne change pas fondamentalement, les ajouts permettent de mieux appréhender certains personnages et des situations. Si ce reboot se base là-dessus, nous devrions encore avoir une histoire similaire avec plus d'épaisseur.

John Carpenter ne confirme ou n'infirme pas que Frozen Hell est l'inspiration du film. Il a laissé cependant entendre qu'il pourrait se joindre à l'aventure, sans non plus en dire trop. La facilité est de le placer comme producteur mais on peut s'attendre, comme sur le Halloween de 2018, qu'il ait une implication dans l'artistique. Nous l'avions retrouvé à la bande-originale du film de David Gordon Green et il serait tout autant agréable de l'avoir au même poste pour le reboot de The Thing. Cette position lui permettrait de rendre hommage à Ennio Morricone, illustre compositeur qui avait signé le score de son The Thing.