The Tomorrow War : Chris Pratt affronte des aliens dans le premier teaser

L'Humanité est encore une fois menacée par des extraterrestres dans "The Tomorrow Film". Un film de science-fiction avec Chris Pratt dans le rôle principal sur lequel Amazon compte beaucoup. Un premier teaser vient d'être dévoilé.

The Tomorrow War : un blockbuster de SF pour Amazon

Dans la guerre livrée par les services de streaming, sortir le chéquier pour acheter des exclusivités est l'un des leviers essentiels. On ne compte même plus les nombreux exemples qui existent et la pandémie a encore plus accentué ce phénomène. Pour décrocher les droits de The Tomorrow War, Amazon n'a pas blagué. Le long-métrage produit par la Paramount a suscité des convoitises et c'est finalement contre 200 millions de dollars qu'il termine sur ce service. Réalisé par Chris McKay, proche collaborateur de Chris Miller et Phil Lord, ce projet a tout pour cartonner.

Dans le rôle principal, on retrouve Chris Pratt, qui livre une bataille pour sauver l'Humanité d'une menace alien. Pour être plus précis, le scénario démarre avec l'arrivée d'un groupe de voyageurs venus du futur. S'ils ont fait le chemin trente ans en arrière, c'est pour prévenir qu'une guerre mondiale va éclater contre un adversaire particulier : des extraterrestres. Ils vont par la même occasion enrôler une troupe de soldats avec laquelle ils veulent retourner dans le futur. Ces recrues seront déterminantes pour assurer la victoire et préserver l'avenir des hommes.

Chris Pratt tient le rôle de Dan, un père de famille au coeur du conflit. Il est accompagné par une scientifique de talent (Yvonne Strahovski) et par son père (J.K. Simmons) duquel il s'est éloigné. Un postulat franchement attrayant qui promet un grand spectacle, même si l'on se passera encore d'une diffusion dans les salles. La mise en ligne est prévue sur Amazon le 2 juillet prochain.

The Tomorrow War ©Amazon Prime

Un premier teaser (sans les aliens)

Un premier teaser vient d'être révélé avec un Chris Pratt omniprésent. De ce que l'on voit pour le moment, on sent que le film dispose de moyens confortables pour mettre en place un univers futuriste. L'aperçu joue avec les attentes des spectateurs en refusant de montrer les aliens. Il faudra sûrement attendre une bande-annonce pour en voir sur ce point.

La somme dépensée par Amazon fait forcément réagir, mais on voit de plus en plus les principaux acteurs de l'industrie signer des deals pour des sommes à neuf chiffres. Dans un autre genre, on pense au dessin-animé Les Mitchell contre les machines acheté 100 millions de dollars par Netflix. Amazon a aussi fait parler dernièrement de ses dépenses avec le budget de la saison 1 de Le Seigneur des anneaux qui chiffre à - accrochez-vous - 465 millions de dollars.