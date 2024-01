Ce soir à la TV : ce blockbuster de Chris Pratt à 200 millions bouleversé par la pandémie

En 2019, Chris Pratt tournait un film d'action et de science-fiction très ambitieux et destiné au cinéma, "The Tomorrow War", avec une sortie prévue en décembre 2020. Mais finalement, contraints par la pandémie de Covid-19, les studios Skydance et Paramount en décident autrement...

Chris Pratt en soldat du futur

Fin des années 2010, Chris Pratt est une star du grand écran et se montre en première ligne des blockbusters de franchises Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World. Populaire tout autour du monde, "Avenger" aux côtés de Robert Downey Jr. et Chris Evans notamment, il a donc le profil pour endosser le premier rôle d'un film d'action futuriste, ambitieux et inédit, mêlant film de guerre spectaculaire, voyage dans le temps et drame familial : The Tomorrow War.

Un groupe de voyageurs arrive du futur – précisément de l’année 2051 - pour délivrer un message urgent : dans 30 ans, l’Humanité va perdre une guerre d’envergure mondiale contre une espèce d’aliens meurtrière venue détruire notre civilisation. Le seul moyen de survivre à cette attaque extraterrestre est de faire transporter des soldats et civils du monde d’aujourd’hui 30 plus tard pour lutter contre cette invasion alien. Parmi les recrues, Dan Forester, père de famille et professeur au lycée, est déterminé à sauver le monde pour l’avenir de sa fille.

Priorité à Tom Cruise

Avec Chris Pratt dans le rôle principal, 200 millions de dollars de budget de production et Chris McKay, animateur de renom et réalisateur du succès Lego Batman, le film aux manettes, les studios Skydance et Paramount nourrissent une belle ambition pour le film et annoncent alors en novembre 2019 une sortie dans les salles à partir du 25 décembre 2020. Mais le surgissement de la pandémie de Covid-19 bouleverse les plannings, et Paramount va alors le déplacer au gré du réarrangement du planning des films de Tom Cruise.

Pete "Maverick" Mitchell - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

D'une part, la sortie de Top Gun : Maverick était initialement planifiée à juin 2020. Parmi les plus gros films impactés par la pandémie, c'est au tout début du mis d'avril qu'il est donc repoussé une première fois à décembre 2020, et éjecte mécaniquement The Tomorrow War de son créneau.

D'autre part, Tom Cruise avait initialement annoncé en 2019, avant donc que le Covid-19 ne remette tout à zéro, que Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 1 arriverait lui dans les cinémas en juillet 2021. Sa production étant d'abord mise à l'arrêt puis fortement ralentie par la pandémie, il est donc annoncé dès fin avril 2020 qu'il est déplacé à novembre 2021.

Obligé ainsi de renoncer à sa sortie de décembre 2020 pour laisser la place à Top Gun: Maverick, le film avec Chris Pratt prend alors la place de ce Mission Impossible 7, au 23 juillet 2021. The Tomorrow War tient ce créneau alors encore convoité, mais c'est sans compter le nouveau report en juillet 2020 de Top Gun: Maverick, qui le place maintenant au 2 juillet 2021... C'est-à-dire trop proche de The Tomorrow War pour éviter une concurrence entre les deux films, tous les deux distribués par Paramount.

Un achat XXLpour Amazon

The Tomorrow War a coûté 200 millions de dollars et a été conçu pour les salles de cinéma, dans lesquelles c'est maintenant un véritable casse-tête pour lui trouver une date de sortie. Il est donc proposé aux plateformes de streaming à la fin de l'année 2020, et Amazon rachète en avril 2021 à Skydance et à Paramount les droits de distribution du film pour 200 millions de dollars, soit l'équivalent de son budget de production, pour sa plateforme Prime Video. À l'époque, c'est un des films les plus chers jamais acquis par une plateforme de streaming.

Dan Forester (Chris Pratt) - The Tomorrow War ©Prime Video

Le réalisateur Chris McKay avait déclaré, au sujet de son film et de son destin contrarié, passé de la salle à la SVOD :

C'est évidemment un film que nous destinions au cinéma, c'était l'intention et c'est comme ça qu'on l'a tournée - comme un blockbuster, on a tout donné. Je sais qu'il peut être vu sur grand écran, je l'ai vu sur grand écran : c'est un grand film, spectaculaire, excitant, mais il y a un arbitrage à faire. On est dans un monde aujourd'hui où quand vous avez un grand film original de science-fiction, il y a tout un paquet de films de franchises très populaires qui sortent dans les salles week-end après week-end... Alors être un réalisateur qui peut dialoguer avec des publics de 240 territoires au même moment, c'est aussi une proposition très enthousiasmante et je me sens très chanceux.

C'est ainsi que The Tomorrow War sort donc le 2 juillet 2021 sur Prime Video, où il bat des records et devient même le film le plus regardé de l'été 2021 toutes plateformes de streaming confondues.