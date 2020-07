The Walking Dead : où en est le film centré sur Rick ?

Un premier film et une trilogie pour le cinéma ont été annoncés lors de la Comic-Con 2019 de San Diego. Depuis un an, c'est presque le calme plat autour de ce projet. Les producteurs nous donnent de ses nouvelles et assurent que nous devrions en entendre parler prochainement.

Un film The Walking Dead annoncé il y a un an

Au moment où la Comic-Con de San Diego cuvée 2020 va s'ouvrir sous un format @Home, on se rappelle que la précédente édition avait été marquée par l'annonce d'un film The Walking Dead sur Rick. Le personnage principal de la série a disparu de la circulation dans la saison 9, en étant emporté par l'hélico d'un mystérieux groupe. Cette extension sur grand écran permettra de retrouver Andrew Lincoln dans le rôle, afin de découvrir ce qu'il advient de lui après son départ de la série. Où a-t-il atterri ? À quoi ressemble sa vie ? Quels sont ses nouveaux compagnons ? La marque tente un gros coup de poker, à l'heure où la série principale s'avère en perte flagrante de vitesse. Le plan est même de développer une trilogie sur Rick. Avant de voir aussi loin, on attend des nouvelles du premier épisode.

Le projet retardé à cause du coronavirus

Lors d'un passage à la Skybound Xpo, le producteur David Alpert et Robert Kirkman ont donné des nouvelles du film. Il demeure en très bonne voie, malgré un retard causé par la crise sanitaire :

Il y a des tonnes de choses qui se passent en coulisses. Je ne veux pas que quiconque pense que nous attendons la fin de cette pandémie. Je dirais que, quoi qu'il se passe, la pandémie va rendre les films meilleurs. Je pense que le film sur Rick Grimes en fait partie, simplement parce que nous avons beaucoup plus de temps pour préparer ce truc et nous assurer qu'il est parfait. Mais quand les choses se calmeront, vous en entendrez beaucoup plus à ce propos.

On repassera pour avoir des informations exclusives sur le scénario. La prochaine Comic-Con ne devrait pas non plus trop nous faire avancer sur la question étant donné que rien n'a été tourné a priori. Mais si vous suivez The Walking Dead, vous risquez de ne pas être surpris par le point de départ. Le plus intéressant sera de voir ce qu'il se passe ensuite, comment la franchise se fraie un chemin inédit dans un univers inexploré dans son entièreté.

Il se peut que Danai Gurira (Michonne) apparaisse à un moment dans le film, après avoir signé son départ dans la saison 10. La seconde série spin-off, World Beyond, sera aussi à surveiller lors de sa diffusion cette année car elle va en dire plus sur le fameux groupe qui a enlevé Rick. Le système d'univers étendu se met en place dans The Walking Dead et c'est peut-être le bon moyen pour rattraper ceux qui ont quitté le navire.