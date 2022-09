The Whale : Brendan Fraser ému aux larmes à la première du film à Venise

Présenté en Compétition Officielle à la Mostra de Venise 2022, "The Whale" de Darren Aronofsky a touché les premiers spectateurs. La prestation bouleversante de Brendan Fraser a été très applaudie, et ce dernier a été ému aux larmes devant la standing ovation qui lui a été réservée à l'issue de la projection.

The Whale : l'impressionnante transformation de Brendan Fraser

Après avoir traversé plusieurs années très compliquées, Brendan Fraser, devenu célèbre grâce à son rôle dans la saga La Momie, est enfin de retour au cinéma. En effet, il est la star du nouveau film de Darren Aronofsky, The Whale, présenté en compétition au Festival de Venise 2022.

Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Samuel D. Hunter. Le film raconte le parcours d'un homme atteint d'obésité morbide et qui essaye de renouer le contact avec sa fille de 17 ans, Ellie (Sadie Sink). Après avoir abandonné sa famille pour son amant, il se retrouve seul après la mort de ce dernier, et tombe par souffrance et culpabilité dans une grave addiction à la nourriture. Pesant 272 kilos, il est dans l'incapacité de se déplacer sans assistance.

Sadie Sink dans The Whale © A24

Pour son premier rôle au cinéma depuis près d'une décennie, Brendan Fraser a subi une impressionnante transformation physique. Ainsi, pour rentrer dans la peau de cet homme obèse, il a dû revêtir un costume allant de 25 à 150 kilos. Une performance qui a bouleversé les premiers spectateurs au festival de Venise.

Brendan Fraser ému aux larmes à Venise

C'est ce dimanche 4 septembre que The Whale était projeté à La Mostra 2022. Les premiers avis évoquent le meilleur film d'Aronofsky depuis The Wrestler en 2009 et surtout une performance bouleversante de Brendan Fraser. À l'issue de la projection officielle, l'acteur a eu droit à une standing ovation de plusieurs minutes, qui l'a ému aux larmes. Un moment particulièrement touchant pour le retour de Brendan Fraser au cinéma après une longue traversée du désert.

En route vers l'Oscar ?

Cette année, la course à l'Oscar du meilleur acteur promet d'être très serrée. Ainsi, Austin Butler fait office de grand favori pour son rôle dans Elvis de Baz Luhrmann. Mais la prestation de Brendan Fraser dans The Whale pourrait rabattre les cartes. Ainsi, l'Académie pourrait ainsi décider d'honorer ce formidable acteur qui revient de loin et ça ne serait que mérité.

The Whale sortira au cinéma le 22 février 2023.