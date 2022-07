The Whale : Brendan Fraser méconnaissable en homme de 272 kilos

Dans "The Whale" de Darren Aronofsky, Brendan Fraser jouera un homme de 272 kilos. On découvre l'acteur sur une première image offerte par le studio A24.

Le retour au premier plan de Brendan Fraser

Doucement mais sûrement, Brendan Fraser se refait une place dans l'industrie du cinéma. Un retour qui fait plaisir pour l'interprète de Rick O'Connell dans La Momie (1999). D'autant plus lorsqu'on connaît les raisons de son retrait. Pendant #MeToo, il affirmait avoir été agressé sexuellement en 2003 par Philip Berk, ancien président de l'Association hollywoodienne de la presse étrangère. Suite à cela, il aurait été blacklisté.

Mais en 2018, l'acteur est apparu dans la série Trust, puis dans Doom Patrol à partir de 2019. Le comédien a également à nouveau convaincu des productions de film, jouant dans No Sudden Move de Steven Soderbergh (2021), avant d'être engagé pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, ainsi que pour le film super-héroïque Batgirl, ou encore le prochain Darren Aronofsky, The Whale.

Une image impressionnante pour The Whale

Dans The Whale (la baleine), Brendan Fraser tient le premier rôle, celui de Charlie, un homme qui pèse 272 kilos et qui tente de renouer avec sa fille de dix-sept ans. La raison de son surpoids vient d'un mal-être profond né suite à la mort de son amant. Depuis, Charlie est dépressif et souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Devant un tel scénario, on peut s'attendre à ce que l'acteur soit méconnaissable. Il avait d'ailleurs dit lui-même en 2021, que The Whale sera "quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant". Faisait-il déjà référence à son look dans le film ? Peut-être. Dans tous les cas, une première image du film vient confirmer ce qu'on imaginait.

Charlie (Brendan Fraser) - The Whale ©A24

Un premier visuel qui montre l'acteur en surpoids et véritablement métamorphosé. On ne sait pas encore comment s'est déroulé le tournage, à quel point Brendan Fraser a pris du poids, et qu'elle part de cette transformation provient de prothèses.

Aux côtés de Brendan Fraser, on retrouvera dans The Whale la jeune Sadie Sink (Stranger Things). Le film n'a pas encore de date de sortie, mais il sera présenté au prochain festival de Venise. C'est à l'occasion de l'annonce du programme de cette édition que le studio A24 a présenté cette première image.