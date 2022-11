The Whale : Brendan Fraser métamorphosé et bouleversant dans la bande-annonce

"The Whale" de Darren Aronofsky, qui signe le retour très attendu de Brendan Fraser, se dévoile avec une première bande-annonce. Une bande-annonce courte, énigmatique, mais avec tellement de cinéma et d'émotion dedans qu'elle file de vrais frissons.

The Whale, nouvelle grande oeuvre de Darren Aronofsky ?

Présenté au Festival de Venise 2022, The Whale est le nouveau film de Darren Aronofsky, cinéaste du meilleur comme du pire et qui surtout ne laisse personne indifférent. Son meilleur cinéma est celui qui remue le plus, bien profondément, et sur ce point il n'a peut-être pas retrouvé les sommets atteints avec son inoubliable Requiem for a Dream, sorti en 2000. Mais avec The Whale, qui signe le retour de Brendan Fraser au "grand" cinéma, le réalisateur de Black Swan et Mother tient peut-être une nouvelle oeuvre majeure. C'est en tout cas l'impression qu'il a laissée à Venise lors de sa présentation. Le public lui a réservé une longue standing ovation, qui a ému l'acteur aux larmes.

Ellie (Sadie Sink) - The Whale ©A24

Filmé dans un format carré, dans la maison de Charlie et dans quelques extérieurs, Darren Aronofsky raconte comment Charlie, un homme de 272 kilos et ancien professeur d'anglais, tente de renouer le contact avec sa fille de 17 ans, Ellie. Atteint de dépression et d'hyperphagie incontrôlée, suite au décès de son amant, Charlie vit maintenant isolé et seul chez lui, et ne peut pas se déplacer. The Whale est une histoire d'abord écrite et mise en scène pour le théâtre par Samuel D. Hunter en 2012.

Brendan Fraser, déjà terrassant

Dans le rôle de Charlie, Brendan Fraser, autrefois superstar dont la carrière a connu depuis La Momie, sortie en 1999, bien plus de bas que de hauts. En retrait pendant de longues années suite à de graves problèmes personnels, Brendan Fraser est enfin de retour pour démontrer, au cas où l'on aurait oublié, quel formidable acteur il est. Dans cette courte première bande-annonce, il lui suffit d'un soupir. D'une question. D'un regard. Avec si peu, cet homme à la forme quasi monstrueuse transmet déjà une émotion bouleversante. Sur un thème musical aussi épique qu'angoissant, cette seule question :

Avez-vous déjà ressenti combien les gens sont incapables de ne pas se faire du souci ? Les gens sont formidables.

On aperçoit dans cette touchante bande-annonce quelques autres comédiens de The Whale. Sadie Sink, qui joue Ellie la fille de Charlie, ainsi qu'Hong Chau. Celle-ci joue Liz, l'infirmière de Charlie. Le reste du casting se compose notamment de Samantha Morton et Ty Simpkins.