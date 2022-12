The Whale grossophobe ? Brendan Fraser et Aronofsky réagissent

Alors que "The Whale" vient de sortir dans les salles américaines, le film est accusé par certains d'être grossophobe. Le réalisateur Darren Aronofsky et l'acteur Brendan Fraser ont répondu à cette polémique.

The Whale, le grand retour de Brendan Fraser

Voilà plusieurs mois qu'on parle de The Whale, le nouveau film de Darren Aronofsky. Déjà parce que le réalisateur laisse rarement indifférent avec ses œuvres. Que ce soit avec Requiem for a Dream (2001), Black Swan (2011) ou encore Mother! (2017), le cinéaste sait provoquer de la douleur et du malaise pour le spectateur. Et cela devrait être encore le cas avec son prochain long-métrage, adapté de la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter (2012). Dedans, on verra Charlie, un homme de 272 kilos en pleine dépression tenter de renouer avec sa fille de 17 ans (Sadie Sink). Pour interpréter ce dernier, c'est Brendan Fraser qui a été engagé.

Brendan Fraser - The Whale ©A24

Un choix, là aussi important tant l'acteur a connu une carrière compliquée. Star dans les années 1990, puis blacklisté dans les années 2000 et victime d'une agression sexuelle, il fait son retour à Hollywood depuis quelques années. Mais The Whale s'annonce comme LE film qui le remettra véritablement au premier plan avec un fort potentiel pour l'emmener aux Oscars. Rappelons également que pour arriver à interpréter le personnage principal du film, l'acteur a utilisé différentes prothèses et un costume pouvant peser jusqu'à 150 kilos.

Si sur le papier The Whale a de quoi fasciner, on se doutait que le film ne serait pas du goût de tout le monde. Et, sans surprise, quelques jours après sa sortie dans les salles américaines, l'œuvre fait déjà polémique en étant accusée de grossophobie.

Un film grossophobe ?

Dans le New York Times (via EW), l'écrivaine Roxane Gay a par exemple qualifié le film de spectacle "abusif" et "cruel". Il faut dire que, comme le rappelle Première, l'obésité est un véritable problème aux Etats-Unis avec actuellement "environ 74% des Américains de plus de 20 ans obèses ou en surpoids". Dès lors, les représentations au cinéma de personnes en surpoids sont de plus en plus surveillées.

Darren Aronofsky et Brendan Fraser ont donc répondu à ces accusations. Auprès de Yahoo! Entertainment, le réalisateur a d'abord expliqué sa démarche et sa volonté de montrer avant tout un être humain, avec des défauts mais également beaucoup d'amour.

Les personnes atteintes d'obésité sont généralement écrites comme des méchants ou font l'objet de blagues. Nous voulions créer un personnage complet qui a des mauvais et des bons côtés. Charlie est très égoïste, mais il est aussi plein d'amour et il recherche le pardon. Donc cette controverse n'a pas de sens pour moi. Brendan Fraser était le bon acteur pour jouer ce rôle, et ce film est en fait un exercice d'empathie.

Brendan Fraser a de son côté mis en avant (via EW) le fait que le film ne généralise pas et a beaucoup de respect pour ce personnage. Pour lui, il s'agit de "l'histoire d'un homme, ce n'est pas une représentation de tous ceux qui vivent avec un corps comme celui de Charlie".

Et sur la question de l'usage de maquillage pour transformer Brendan Fraser, le réalisateur a rappelé que ce genre "d'outils" était utilisé par les acteurs depuis toujours. Et qu'avec son équipe ils avaient cherché à être le plus réaliste possible et respectueux.

Je lui ai demandé (au maquilleur Adrien Morot, ndlr) : 'Pouvons-nous faire quelque chose de réaliste ? ' Parce que si ça doit ressembler à une blague, alors nous ne devrions pas le faire'.

The Whale sortira dans les salles en France le 22 février 2023.