The Witcher : Netflix vient d'annoncer la production d'un nouveau film animé

L'événement TUDUM de Netflix a apporté beaucoup de révélations sur les prochains produits de la plateforme qui verront le jour ces prochaines années. Parmi les différentes annonces, un nouveau film « The Witcher » est actuellement en développement.

The Witcher : la saga s'étend petit à petit

Auréolé du succès de la série portée par Henry Cavill, l'univers de The Witcher continue de s'étendre. Initialement, ce monde fantastique est issu des romans d'Andrzej Sapkowski, puis de la licence vidéo-ludique culte. Avec cinq romans, un livre indépendant et quatre recueils de nouvelles, publiés entre 1990 et 2018, The Witcher est aujourd'hui un univers d'heroic fantasy généreux et emblématique. En 2007, cet univers où se côtoient humains, sorciers et nombreuses créatures explose aux yeux du grand public grâce à son adaptation en jeu vidéo, qui connaîtra deux suites en 2011 et 2015.

Ainsi, en décembre 2019, Netflix propose à ses abonnés la série The Witcher. Créée par Lauren Schmidt Hissrich, la série rencontre un certain succès. Suffisant, en tout cas, pour lancer la production d'une suite. La saison 2 débarquera en effet cet hiver sur la plateforme.

Un nouveau film d'animation est en préparation

Pour accompagner le show, Netflix a décidé de lancer la production d'un film d'animation intitulé The Witcher : Le Cauchemar du loup. Réalisé par Kwang Il Han, le long-métrage a rencontré un énorme succès auprès des spectateurs, mais également de la presse, qui a souligné le travail de ce spin-off centré sur Vesemir, le mentor de Geralt. Sorti le 23 août dernier, le film n'est pas une adaptation puisqu'il ne se base sur aucune histoire connue, et est donc une origin story intelligente qui s'ancre d'elle-même dans le reste de l'univers.

Pendant son TUDUM, Netflix a alors confirmé la mise en chantier de la saison 3 de The Witcher, d'une nouvelle série dérivée adressée aux enfants et d'un nouveau film d'animation. Pour le moment, on ne sait pas encore si ce dernier sera une suite directe de Le Cauchemar du loup, ou s'il s'agira d'une nouvelle histoire inédite.

