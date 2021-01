Théorie Marvel : Ironheart a peut-être été abordée dans Captain America : Civil War

Marvel Studios a officiellement introduit le remplaçant de Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, la série « Ironheart » va présenter Riri Williams, son successeur dans les comics. Mais il se peut que le personnage ait déjà été abordé dans « Captain America : Civil War ».

Qui est Riri Williams ?

Riri Williams est une nouvelle héroïne créée en 2015 par Brian M Bendis. Elle apparaît comme l’héritière spirituelle de Tony Stark et devient rapidement la nouvelle Iron Man. Étudiante de 15 ans, génie intellectuelle, Riri Williams vit seule avec sa mère et fréquente une prestigieuse école technologique. En utilisant du matériel volé sur son campus, elle conçoit sa propre armure d'Iron Man. Tony Stark apprend l'accomplissement de la jeune fille et décide d'aller à sa rencontre. Après la seconde Civil War dans les comics, Tony Stark tombe dans un profond coma, et Riri Williams devient la nouvelle Iron Man.

Ironheart ©Marvel Comics

Prévue pour 2022, Marvel Studios travaille actuellement sur une série centrée sur Riri Williams. Intitulée Ironheart, le show devrait présenter la jeune Dominique Thorne dans la peau de l'héroïne. Mais il se peut que l'introduction de ce personnage soit planifiée depuis Captain America : Civil War.

Une référence discrète au personnage

En 2016, les frères Russo offrent un Avengers 2.0 avec Captain America : Civil War. Les deux réalisateurs mettent en scène la confrontation musclée et idéologique entre Iron Man et Captain America. La Civil War a été un élément primordial à l'évolution de l'univers Marvel et a annoncé les prémices d'Infinity War. Au début du film, la mort prématurée de ses parents a poussé Tony Stark à créer le BARF, une technologie d'illusion holographique conçue par Quentin Beck (interprété par Jake Gyllenhaal dans Spider-Man : Far From Home). Mais ce n'est pas la seule fonction de cette scène. Parallèlement à cette présentation, Tony Stark annonce qu'il finance tous les projets des étudiants dans le cadre d'une tentative de donner à ses contemporains la chance de créer et d’innover dans le milieu technologique. C'est aussi une manière de favoriser la prochaine génération d'inventeurs et de génies en tout genre.

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Ce passage est le moyen idéal pour introduire Riri Williams. Bien que le film n'a pas révélé si Riri est dans l'auditoire, Marvel Studios pourrait utiliser cette scène rétroactivement pour donner de la crédibilité au personnage. La firme peut imaginer toute une histoire entre Stark et la jeune fille. Ou tout simplement lui donner le financement du milliardaire pour lui permettre de créer son armure. Pour le moment, ce n'est qu'une théorie. Mais Marvel Studios a l'habitude d'élaborer ses plans à long terme. Par exemple, la mort d'Iron Man était actée depuis 2015. Marvel Studios savait donc à l'époque qu'ils auraient besoin d'un successeur. Ainsi, cette séquence de Civil War peut largement être utilisée pour donner du poids à l'histoire de Riri Williams. Et ainsi la connecter aisément au reste du MCU.

Le défi maintenant est d'établir le lien entre Tony Stark et Riri Williams, malgré la mort du héros dans Endgame. Contrairement à Peter Parker qui a été personnellement encadré par l'homme de fer, difficile de savoir l'étendue de la relation entre Riri et Tony. Réponse en 2022 sur Disney + dans la série Ironheart.