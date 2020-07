Théorie The Flash : que pourrait signifier le retour de Michael Keaton en Batman ?

Le nouveau film DC intitulé "The Flash" pourrait bien ramener à l'écran un célèbre interprète du Chevalier Noir, à l'occasion de la redécouverte des différentes dimensions du multivers exploré par Flash. On s'est penché sur cette théorie.

C'est quoi ce nouveau film DC ?

Si le film The Flash reprend la trame des comics Flashpoint (comme l'avait indiqué le réalisateur), Barry Allen, alias Flash, se réveille sans ses pouvoirs dans une timeline différente après qu'il a décidé de voyager dans le passé pour empêcher le meurtre de sa mère. Dans celle-ci, Superman n’a jamais existé (ou en tout cas, pas publiquement) laissant la place de super-héros n°1 à Cyborg, tandis qu’Aquaman et Wonder Woman se font la guerre. Concernant Batman, ce n’est pas Bruce mais bien Thomas, son père, qui protège la ville de Gotham City, Bruce s’étant fait tuer dans cette fameuse ruelle qui changea la vie des Wayne. Ce film est actuellement en développement, avec une date de sortie prévue en 2022, et sera réalisé par Andy Muschietti, avec Ezra Miller dans le rôle de Flash.

Mais le casting semble nous réserver une surprise de taille avec la présence de Michael Keaton, comme nous l'avons appris récemment. Évidemment, dans un film Warner - DC, quel autre rôle pourrait-il incarner que celui de Batman/Bruce Wayne ?

Le retour de Michael Keaton, mais sous quelle forme ?

Nous nous sommes posés la question de savoir en quoi consisterait son retour (vidéo en tête d'article). Dans cette timeline alternative, Michael Keaton jouera-t-il un nouveau Batman, jamais vu au cinéma, sous les traits de Thomas Wayne ? Ou reprendra-t-il le rôle qu’il avait laissé des années auparavant ? Dans tous les cas, ce film « Flashpoint » risque de changer le « DCEU », de façon à rééquilibrer cet univers qui est déjà bien fourni. On fait le point sur ces idées dans notre vidéo-théorie sur le retour de Michael Keaton.