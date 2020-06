Thor 2 : Kenneth Branagh explique pourquoi il a refusé de réaliser le film

En 2011, Kenneth Branagh rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) en réalisant Thor, le troisième épisode de la franchise. C'est donc lui qui introduit Chris Hemsworth dans le rôle de Thor et Tom Hiddleston dans la peau de Loki. Un premier Thor qui ne convient pas totalement les critiques mais qui est suffisamment efficace pour poser les bases de l'univers du dieu asgardien. Thor rapporte plus de 449 millions de dollars au box-office, ce qui est un score assez timide à l'échelle du MCU. Marvel Studios voulait que le cinéaste rempile derrière la caméra pour Thor : Le Monde des Ténèbres, mais Kenneth Branagh a refusé.

A cause du refus de Kenenth Branagh, Marvel Studios lui a cherché un remplaçant. Initialement Patty Jenkins devait mettre en scène cette suite, mais elle a fini par abandonner le projet à cause de différents artistiques. C'est finalement Alan Taylor qui a réalisé Thor : Le Monde des Ténèbres. Ce dernier est d'ailleurs considéré par beaucoup comme l'un des pires opus de tout le MCU.

Dans une récente interview avec Collider, Kenneth Branagh a expliqué pourquoi il n'est pas revenu diriger Thor : Le Monde des Ténèbres :

C'est la façon dont les choses fonctionnent. J'aime planifier des trilogies, mais c'est beaucoup plus difficile dans ce monde. Pour que ça marche les enjeux sont très élevés et dépendent aussi de ce que les autres ont fait. Quand j'ai fini le premier, ça été trois années essentielles de ma vie, mais je devais me ressourcer vers autre chose. Ça a changé ma vie, ça a changé ma carrière et j'en suis profondément reconnaissant. Mais je n'étais pas prêt pour en faire directement un autre. Mais j'aime l'idée, j'aimerais planifier quelque chose en trois parties. Cela ne s'est pas encore produit, mais ce sera peut-être le cas un jour...