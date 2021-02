Thor 4 : c'est quoi cette chèvre géante aperçue sur le tournage ?

Le tournage de « Thor : Love and Thunder » vient de débuter en Australie. Les premières photographies du tournage ont été dévoilées, offrant au passage un tout nouveau look au personnage incarné par Chris Hemsworth. Mais un détail a retenu notre attention sur ces fameux clichés. Une chèvre géante a été aperçue sur le plateau. Explications.

Thor 4 Love and Thunder : le tournage a commencé

Alors que le tournage de Thor 4 (baptisé Thor : Love and Thunder ) a débuté en Australie, les premières photographies du plateau ont été partagées. On y aperçoit Chris Hemsworth dans un tout nouveau costume, avec sa longue chevelure blonde. Chris Pratt et Karen Gillan ont également été vus dans la peau de leurs personnages respectifs : Star Lord et Nebula.

Thor ©Marvel Comics

Mais ce n'est pas le seul élément qui a retenu notre attention. Sur l'une des photo apparaît une chèvre géante. Un élément étrange pour les néophytes mais qui parlera directement aux fans de l'univers Marvel ou de la mythologie nordique. Dans les comics, Thor possède en effet deux chèvres : Toothgnasher et Toothgrinder. Deux animaux mythiques qui existent également dans la mythologie nordique, et qui dirigent le char du puissant Thor.

Une chèvre magique à la rescousse de Thor

Ces deux chèvres sont des êtres divins à part entière. Ils sont si puissants que, dans les comics, Thor laisse Tothgnasher seul pour défendre un Mjolnir d'une autre réalité. Il semblerait donc qu'un des deux animaux (voir les deux) soit introduit dans le futur film Thor 4 comme le laisse suggérer l'image suivante :

Ça n'a finalement rien d'étonnant. Taika Waititi se base sur la bande-dessinée de Jason Aaron pour créer son film. Un arc dans lequel Thor perd ses pouvoirs, et est déchu de son statut de Dieu. Le Mjolnir est alors ramassé par Jane Foster, son ancienne petite amie, atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle devient la nouvelle déesse du tonnerre et chacune de ses transformations en Thor l'affaiblissent un peu plus. Quant à l'ancien Thor, il prend le nom d'Odinson, et perd tous ses pouvoirs. Dans l'incapacité de voler, il utilise Toothgnasher et Toothgrinder pour se déplacer. Cette précision prouve en tout cas que Taika Waititi a donc la volonté de suivre au maximum les aventures de Jason Aaron et de rester assez fidèle à cet arc déjà devenu culte dans l'histoire des comics.

Pour rappel, Thor : Love and Thunder avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Christian Bale dans la peau de Gorr le destructeur de Dieu, sortira le 4 mai 2022.