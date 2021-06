Thor 4 : Chris Hemsworth partage un cliché avec Chris Pratt

Chris Hemsworth dévoile une photo des coulisses de "Thor : Love and Thunder" sur laquelle il est en compagnie de Chris Pratt, l'interprète de Star-Lord. Une publication qui sert à troller Chris Evans à l'occasion de ses 40 ans.

Thor 4 : le demi-frère de Loki revient en 2022

Le dieu du Tonnerre est attendu l'année prochaine dans Thor : Love and Thunder, une nouvelle aventure réalisée par Taika Waititi. Le personnage campé par Chris Hemsworth va être dans une posture délicate en n'étant plus digne de manier Mjolnir. Le scénario va s'inspirer des comics Mighty Thor en rappelant Natalie Portman pour qu'elle incarne à nouveau Jane Foster. Cette dernière est désormais la nouvelle détentrice du fameux marteau. Mais elle est également touchée par un grave cancer qui ne cesse d'affaiblir son corps. Or, à chaque fois qu'elle se sert de ses nouveaux pouvoirs, son état s'aggrave.

Thor ©Marvel Studios

Thor va-t-il trouver le moyen de reprendre le contrôle de son arme ? C'est l'un des enjeux de Love and Thunder. Il aura fort à faire puisqu'il sera confronté à Gorr, un grand méchant à qui Christian Bale prêtera ses traits. Côté casting, Tessa Thompson reviendra en Walkyrie, Les Gardiens de la Galaxie seront au complet avec Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel et Pom Klementieff, pendant que Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth et Mélissa McCarthy s'offriront une nouvelle intervention comique dans la veine de celle de Thor : Ragnarok. Enfin, Russell Crowe est attendu pour jouer Zeus.

Une distribution prestigieuse qui va s'illustrer le 4 mai 2022 sur nos écrans.

L'interprète de Thor troll Chris Evans pour son anniversaire

Chris Hemsworth a publié ces derniers jours une photo sur son compte Instagram pour célébrer les 40 ans de Chris Evans, le Captain America du MCU. Cependant, c'est avec Chris Pratt qu'il s'affiche, pour la blague. Le cliché a été pris sur le tournage de Thor : Love and Thunder :

Joyeux 40ème anniversaire Chris Evans, tu seras toujours numéro 1 sur ma liste.

Une petite blague digne de Ryan Reynolds. Celui-ci avait rogné une photo de lui et de sa femme, Blake Lively, pour lui souhaiter un joueur anniversaire. Elle avait d'ailleurs répliqué en lui souhaitant la même chose avec une photo de Ryan Gosling. On adore voir les stars se troller entre elles, du moment que ça reste dans un bon esprit. Pour l'heure, Chris Evans n'a pas répondu mais il risque de prendre sa revanche tôt ou tard.