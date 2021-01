Thor 4 : découvrez des premières images du tournage avec Chris Hemsworth

Dans cet océan d'annulations et de reports, il y a quand même des projets qui avancent. C'est le cas de "Thor : Love and Thunder" dont le tournage a commencé en Australie.

Thor Love and Thunder : on est foudre lui

Le héros des films Thor est un des personnages préférés des fans. Il faut dire que, dans le MCU, Thor est personnifié à merveille par Chris Hemsworth. Il est décrit, au début de son arc narratif, comme un grand adolescent gentiment simplet très imbu de sa personne. En même temps, c'est un dieu, donc la confiance en soi, ça le connaît. Pourtant, auprès des humains, il devient peu à peu plus humble et tombe même amoureux d'une humaine, Jane Foster, incarnée par Natalie Portman.

Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Le troisième épisode, Thor : Ragnarok, a connu un énorme succès critique et populaire sous les efforts comiques du génial réalisateur Taika Waititi. Ce dernier sera également aux manettes du quatrième épisode. On y verra également le retour de Tessa Thompson en Valkyrie et Jaimie Alexander en Sif. Les copains des Gardiens de la galaxie Chris Pratt et Vin Diesel seront aussi des réjouissances. Même Matt Damon, qui faisait un caméo dans Ragnarok, devrait y tenir un rôle plus important.

Intitulé Thor : Love and Thunder, il devrait adapter la série de comics Mighty Thor. Dans cette dernière, Jane Foster devient une version féminine surpuissante du personnage de Thor. Ce dernier n'est plus digne de soulever le marteau et Jane prend le relais. Elle doit également se battre contre un cancer. On se demande comment les autres personnages sus-cités seront introduits dans cette histoire assez sombre sur la base de son synopsis. On sait enfin que le grand méchant du long-métrage sera Gorr, le Massacreur de Dieux, incarné par l'incroyable Christian Bale.

Le film est sur de bons rails puisque le tournage vient de commencer.

Dans un écran de fumée

Chris Hemsworth avait annoncé l'année dernière que le tournage de Thor : Love and Thunder devait en effet commencer début 2021. La production avait même tablé sur le mois de janvier. Elle a réussi à tenir ses prédictions puisque nous apprenons aujourd'hui que le tournage a officiellement bel et bien commencé en Australie. C'est Chris Hemsworth lui-même qui en a informé le monde sur son compte Instagram officiel.

Il a partagé plusieurs photos de la cérémonie de bienvenue dont Taika Waititi et lui ont été les invités d'honneur. Ils ont assisté à une danse menée par les danseurs de la troupe Gamay de la Nation Gadigal et Bidiagal. Enfin, des danseurs maoris ont effectué un karakia. Il s'agit d'une prière souhaitant de la chance, du bonheur et le bon déroulement d'un projet, ici le tournage de Thor : Love and Thunder. Cette cérémonie a eu lieu le 26 janvier, qui, comme le fait remarquer Hemsworth en légende de la publication, n'est pas un jour comme les autres dans le pays.

Une fête malvenue ?

Il s'agit en effet de l'Australia Day, la fête nationale et jour férié. Il commémore l'arrivée de la première flotte européenne en 1788. Ce jour-là, les Britanniques se déclaraient souverains du territoire. Beaucoup de peuples natifs et d'Australiens y voient donc plutôt un jour sombre du pays, alors que les aborigènes se voyaient dépossédés de leurs biens. Destruction de leur culture, abus physiques, épidémies de maladies, violence, familles séparées... La liste des méfaits de l'envahisseur est longue.

Hemsworth se veut néanmoins positif et appelle à la guérison et à l'unité pour soutenir les peuples aborigènes. Pas très fan lui non plus de la célébration de l'Australian Day, il souhaite lui aussi qu'un autre jour soit trouvé pour célébrer son pays. On peut faire confiance à Thor pour ramener la justice jusqu'en Australie.

Thor : Love and Thunder sortira au cinéma, si tout se passe bien, en février 2022.