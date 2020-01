Thor 4 : les personnages que pourrait incarner Christian Bale

Vous avez aimé ? Partagez :

Il y a quelques jours Christian Bale a été annoncé au casting de « Thor : Love and Thunder ». L’acteur caméléon rejoint donc la distribution du futur film Marvel, quatrième opus des aventures de Thor, réalisé par Taika Waititi. Mais quel rôle incarnera l’acteur ? Voici nos hypothèses.

Ce Thor 4 devient de plus en plus excitant. Prévu pour le 3 novembre 2021, Thor : Love and Thunder est l’un des prochains films du Marvel Cinematic Universe (MCU), et probablement le plus attendu. Déjà pour son casting. Évidemment Chris Hemsworth reprendra son rôle et Tessa Thompson reviendra en Valkyrie. Mais le vrai changement survient avec le retour de Natalie Portman, qui deviendra la nouvelle Thor devant la caméra de Taika Waititi.

Le cinéaste s’inspirera de l’arc récent des comics où l’ancienne petite amie du Dieu asgardien devient digne de soulever Mjonlir (le marteau de Thor). Une histoire qui parle déjà aux lecteurs de comics. Bref, jusqu’ici, ce projet avait déjà des airs de classique avant l’heure. Mais maintenant que Christian Bale rejoint le navire, Thor : Love and Thunder devient l’un des films de super-héros à ne pas manquer.

Thor : Love and Thunder promet de grands bouleversements dans l’univers du dieu nordique. Valkyrie deviendra sans doute la nouvelle souveraine d’Asgard, Jane Foster sera la nouvelle Thor, et Odinson cherchera sa place dans l’univers aux côtés des Gardiens de la Galaxie. Un programme chargé qui laisse peu de place à Christian Bale. Mais on a déjà quelques théories :

Beta Ray Bill

C’est un personnage souvent demandé par les fans. Il est certainement le Thor le plus célèbre après Odinson. Ce super-soldat extraterrestre a été le premier héros en dehors des dieux nordiques à se montrer digne de soulever Mjolnir. Alors que Thor et Beta Ray Bill ont commencé leur histoire en tant qu’ennemis, ce dernier est devenu l’un des meilleurs amis du héros. Beta Ray a obtenu son propre marteau des mains d’Odin lui-même.

Créé en 1983 par Walt Simmons, Beta Ray Bill est de la race extraterrestre des Korbinites à l’apparence unique : une tête de cheval pour un corps d’homme. Le personnage devait initialement apparaître dans Thor : Ragnarok, mais a été finalement coupé de l’histoire. Ne reste qu’un caméo visuel sur la tour du Grand Maître, laissant suggérer que les deux personnages se sont déjà rencontrés. Cependant, il est peut-être encore un peu tôt pour introduire Beta Ray Bill, puisque Thor : Love and Thunder contiendra déjà deux Thor avec Jane Foster et Odinson.

Balder le brave

C’est un des grands mystères de la saga Thor. En 2011, Kenneth Branagh réalise le premier Thor. Pour l’occasion il introduit des personnages centraux de l’univers asgardien. Il y a Loki bien évidemment, mais aussi Heimdall, Volstagg, Dame Sif, Hogun et Fandral, les loyaux amis de Thor. Pourtant il en manque un à l’appel : Balder. Il est l’un des meilleurs guerriers de tout Asgard et un des alliés fidèles de Thor. Pourtant en trois films, aucun Balder à l’horizon.

Créé en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby il est basé sur le dieu Baldr de la mythologie scandinave, frère de Thor. Dans l’univers Marvel il est le fils bâtard d’Odin. Thor apprend cette vérité bien des années après leur rencontre. À la disparition d’Odin, il a été nommé dirigeant d’Asgard pendant un temps. Il est également célèbre pour sa relation avec Karnilla, la reine des Norns, et pour le fait que sa mort a entraîné le Ragnarok. Hela l’enferma pendant un temps en Hel l’obligeant à tuer une seconde fois tous les ennemis qu’il a vaincu de son vivant. Christian Bale a définitivement le look adéquat pour incarner Balder. C’est très étonnant que le personnage n’ait jamais été introduit par le passé. Mais si les rumeurs disent vraies et que Hela n’est pas morte, peut-être que Balder est enfermé en Hel, et sera introduit dans Thor : Love and Thunder.

Gorr, le dieu boucher

Gorr est le dévoreur de dieux créé en 2013 par Jason Aaron à l’occasion de l’arc Thor : God of Thunder. Extraterrestre d’une planète inconnue, il a perdu sa famille malgré les nombreuses prières qu’il a envoyées aux dieux. Gorr entame alors une quête pour assassiner tous les dieux à travers l’univers.

Il demeure l’un des pires adversaires de Thor. Il serait intéressant de confronter ce personnage à un Thor diminué en pleine crise existentielle. Dans les bandes dessinées, ce sont les actions de Gorr qui ont rendu Thor indigne, conduisant Jane Foster à posséder le marteau. Une histoire culte qui mérite d’être racontée au cinéma. Mais l’ambiance extrêmement dramatique de ce récit ne colle peut-être pas au style comique de Taika Waititi.

Dario Agger alias le Minotaure

Le Minotaure a été introduit en 1970 par Archie Goodwin et Johnny Craig. Mais à l’époque il s’agissait de Miklos Vryolak. La version de Dario Agger est apparue à l’occasion de ce même arc Thor : God of Thunder par Jason Aaron. Il est le PDG de Roxxon Energy Corporation et se transforme en Minotaure géant et sanguinaire grâce à un pacte passé avec un dieu noir. Agger est un salopard de première, attiré par l’argent et le profit. C’est l’un des méchants centraux de l’arc de Jane Foster en Thor. Il s’est notamment joint à Malekith, l’elfe noir, pour s’assurer la victoire dans la guerre des royaumes. En ce moment, dans les comics, il est aux prises avec l’immortel Hulk (encore une nouvelle version).

C’est aussi un rôle parfait pour Christian Bale. Il a en plus une apparence humaine ce qui permettra à Marvel de conserver le visage de l’acteur. On parierait bien sur lui…

Mangog : l’un des pires ennemis des dieux asgardiens

Il reste encore une possibilité. Mangog, l’un des pires ennemis de Thor. Il est créé en 1968 par Stan Lee et Jack Kirby. Mangog est la haine incarnée des milliards d’ennemis tués par Odin. Son seul but est de venger ces victimes en trucidant Odin, son fils, et accessoirement les autres dieux asgardiens. Être gigantesque, il est tellement puissant qu’il s’apparente presque au Ragnarok. Il a été ramené une nouvelle fois à l’occasion de l’arc de La Déesse du Tonnerre.

Ce n’est pas la meilleure des options. Mangog, s’il est introduit, sera un personnage en CGI, ou, peut-être en motion capture. Christian Bale est plus un adepte des prestations brutes et réalistes, on le voit mal s’engouffrer dans un rôle numérique. Sauf si l’acteur veut s’expérimenter à d’autres expériences. Bref, cela laisse un champ des possibles assez large. On vous laisse choisir quel personnage irait le mieux à Christian Bale dans Thor : Love and Thunder, qui sortira le 3 novembre 2021.