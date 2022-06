Thor Love and Thunder : ces drôles de personnages inédits reviendront avec les Gardiens de la Galaxie

Le comédien Chris Pratt, qui incarne Star Lord dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) vient de confirmer que le film Disney+ "The Guardians of the Galaxy – Holiday Special" se déroulera après les événements de "Thor : Love and Thunder". Ce programme de la plateforme va d'ailleurs ramener deux personnages issus du blockbuster de Taika Waititi.

Thor Love and Thunder : le retour de l'Asgardien

Toujours réalisé par Taika Waititi, Thor : Love and Thunder va se baser sur les comics de Jason Aaron. Un arc dans lequel Thor perd Mjolnir et ses pouvoirs pour devenir Odinson. Le marteau enchanté est alors récupéré par Jane Foster qui devient la nouvelle déesse du tonnerre. Seul problème, elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et chacune de ses transformations l'affaiblissent un peu plus. Et au milieu de tout ça débarque un tout nouveau super-vilain : Gorr le boucher, dont le but est d'assassiner tous les dieux de la création.

Thor : Love and Thunder ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Taika Waititi devrait prendre des libertés avec les comics de Jason Aaron. Thor : Love and Thunder va en tout cas réunir des personnages iconiques. Outre les retours de Thor (Chris Hemsworth) et de Valkyrie (Tessa Thompson), le film va également ramener Jane Foster (Natalie Portman), les Gardiens de la Galaxie et Korg (Taika Waititi), mais aussi présenter de nouveaux personnages comme Gorr (Christian Bale) et Zeus (Russell Crowe).

Bientôt le retour des deux chèvres ?

Thor : Love and Thunder va également présenter deux nouveaux personnages au public du MCU. Dans les comics, quand Thor perd ses pouvoirs, il perd également sa capacité à voler dans les airs. Il utilise alors deux montures directement issues des légendes norvégiennes : Toothgnasher et Toothgrinder. Il s'agit de deux immenses chèvres volantes qu'Odinson monte lorsqu'il ne peut plus utiliser Mjolnir. Les deux animaux sont présents dans les comics et vont donc être introduits au cinéma dans Thor : Love and Thunder.

Thor : Love and Thunder ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Et ces deux mammifères sont voués à revenir à l'avenir dans le MCU. En effet, d'après une récente déclaration de Chris Pratt, Toothgnasher et Toothgrinder seront de retour dans The Guardians of the Galaxy – Holiday Special. Attendu pour décembre 2022 sur Disney+, il s'agit d'un court-métrage de 40 minutes mis en scène par James Gunn en personne (le réalisateur de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie). Ce programme va donc raconter une aventure inédite des Gardiens pendant la période de Noël. Lors d'une récente interview avec Screen Rant, Chris Pratt a expliqué que Toothgnasher et Toothgrinder seront de retour. Il a précisé qu'il s'agit d'une décision de Taika Waititi pour « emmerder » son pote James Gunn. En effet, il explique que à la fin de Thor : Love and Thunder, les Gardiens de la Galaxie récupèrent Toothgnasher et Toothgrinder. Et on va retrouver tout ce petit monde dans The Guardian of the Galaxy - Holiday Special :

Waititi voulait juste bloquer James avec les chèvres. James doit reprendre là où Taika s'est arrêté, et il nous a collé des chèvres de l'espace. En règle générale, les réalisateurs du MCU ne s'imposent pas des trucs en arrière-plan. Mais je suppose que Taika joue en quelque sorte selon ses propres règles… Je pense qu'il s'agit en quelque sorte d'une blague à l'encontre de James.

Même si Chris Pratt ne confirme pas que ce duo poilu va explicitement revenir dans The Guardians of the Galaxy : Holiday Special, c'est la possibilité la plus logique puisque le téléfilm se déroule directement après les événements de Thor : Love and Thunder. En tout cas, c'est une manière pour les deux cinéastes de s'amuser gentiment. Il faut dire que Taika Waititi et James Gunn ont un cinéma assez similaire, emmené par une approche pop, colorée et décalée très appréciée du grand public. Quant à Toothgnasher et Toothgrinder ils auraient pu apparaître dès le premier film de la franchise Thor, mais Marvel Studios trouvait l'idée trop absurde à l'époque... Rendez-vous le 13 juillet 2022 au cinéma pour Thor : Love and Thunder.