Thor Love and Thunder : Christian Bale meilleur méchant du MCU ?

Pour incarner le méchant de "Thor : Love and Thunder" face à Chris Hemwsorth, Taika Waititi a opté pour Christian Bale. Alors que la sortie du film se rapproche, le réalisateur néo-zélandais s’est exprimé sur le personnage joué par l’acteur britannique. Et il a fait des déclarations ambitieuses qui promettent…

Thor bientôt de retour dans Love and Thunder

Après avoir déjà eu droit à trois films solos sur le héros asgardien, on pourra bientôt retrouver la quatrième aventure centrée sur le Dieu du Tonnerre, Thor : Love and Thunder. Dans ce nouveau film sur l’un des piliers du MCU, le personnage joué par Chris Hemsworth sera cette fois aux prises avec Gorr le Boucher, un tueur galactique ayant pour projet de tuer les dieux. Pour l’aider à vaincre ce nouvel ennemi, Thor pourra compter sur Valkyrie, Korg et son ex-petite amie, Jane Foster. D’autant que celle-ci semble avoir acquis certains pouvoirs depuis leur dernière rencontre…

Taika Waititi pense tenir le meilleur méchant du MCU…

La sortie de Love and Thunder approche à grands pas, et la promotion du long-métrage s’intensifie donc. Dans ce contexte, Taika Waititi s’est récemment exprimé sur son film pour l’Associated Press. Et le réalisateur néo-zélandais, de retour à la barre après avoir déjà signé le remarqué Thor : Ragnarok, a fait des déclarations prometteuses, notamment sur le méchant de son film. Il a ainsi lâché cette phrase :

À mon humble avis, nous avons sans doute le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu avec Christian Bale.

Avec ces déclarations, on est donc en droit de s’attendre à une nouvelle prestation de haute volée de Christian Bale. Avant de pouvoir en juger, on attend déjà de découvrir un premier visuel officiel de ce méchant en question. Car à ce jour, le personnage joué par l’acteur britannique ne s’est pas encore montré sur les photos ou le teaser lâchés par Marvel. Seules des photos non-officielles avaient fuité en août dernier.

Christian Bale ©Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

… et promet le film le plus fou de sa carrière !

Outre ses dires sur le méchant du film, Taika Waititi en a dit un peu plus sur l’histoire de Love and Thunder. Il a ainsi comparé les questionnements de Thor dans le film à « une crise de la quarantaine ». Et dans de précédentes interviews, le cinéaste avait promis un nouveau long-métrage totalement déjanté, fidèle à sa réputation. Avec là aussi des déclarations alléchantes :

De vous à moi, j’ai fait des choses folles dans ma vie. C’est comme si j’avais vécu dix vies. Mais c’est le film le plus fou que j’ai jamais fait. C’est presque comme si je n’aurais pas dû être autorisé à le faire.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Love and Thunder ©Walt Disney Company

Toutes ces déclarations font donc monter la pression à quelques semaines de la sortie de Love and Thunder. On espère désormais que le long-métrage sera à la hauteur de ces promesses. Pour le savoir, réponse le 13 juillet prochain, date de sortie du film en France.