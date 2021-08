Thor Love and Thunder : première image de Christian Bale en Gorr

Le tournage de « Thor : Love and Thunder » se poursuit tranquillement. Le comédien Christian Bale vient d’être aperçu sur le plateau de ce quatrième opus, dans la peau de l’antagoniste : le terrible Gorr.

Thor : Love and Thunder – grosse attente pour les fans du MCU

Après deux premiers opus moyennement appréciés des fans, sortis respectivement en 2011 et 2013, Taika Waititi a repris les rênes de la saga avec Thor : Ragnarok. Sorti en 2017, ce troisième volet est incontestablement le plus réussi de la trilogie. Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 853 millions de dollars de recettes (pour un budget de 180 millions). Face à ce triomphe, Marvel Studios a décidé de lui confier la réalisation d’un quatrième film : Thor : Love and Thunder.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Le film s’annonce grandiose. Ce quatrième épisode va évidemment ramener Chris Hemsworth dans la peau de Thor, mais également une ribambelle d’autres personnages. Tessa Thompson est de retour en Valkyrie, et Les Gardiens de la Galaxie (Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff) seront également présents. Enfin, et surtout, Thor : Love and Thunder signera le grand retour de Natalie Portman dans la peau de Jane Foster. Mieux, le film, qui adapte le comic de Jason Aaron, présentera la protagoniste dans la peau de la déesse du tonnerre. Eh oui, Mjolnir devrait logiquement finir entre ses mains.

Qui est Gorr ?

Ça, c’était du côté des gentils. Mais le film réserve également un méchant de taille. En effet, Christian Bale va incarner l’antagoniste de cette nouvelle histoire. L’acteur caméléon va prêter ses traits au terrible Gorr. Ce dernier apparaît pour la première fois en 2015 dans Thor : God of Thunder de Jason Aaron (encore lui). Ses origines remontent à plus de 3000 ans. Il a grandi sur une planète inhospitalière aux côtés de son peuple, aujourd'hui disparu. Lorsque sa femme et ses enfants décèdent, il voue une haine amère envers ses dieux, qui ne les ont pas protégés. Ses croyances s'effondrent et il met en exergue l'égoïsme des dieux qui ne lèvent pas le petit doigt pour sauver leurs sujets. Après avoir tué les dieux de son peuple, Gorr ne s'arrête pas là, et entame une croisade vengeresse ayant pour but d'éradiquer tous les dieux de la création. Rien que ça.

Thor : God of Thunder ©Marvel Comics

La campagne de Gorr l'amène sur Terre, où il croise la route du puissant Thor, qu'il va tenter de supprimer. Les pouvoirs de Gorr proviennent directement d'une arme appelée Necrosword, qui lui donne notamment l'immortalité. Les symbiotes de l'univers Marvel, comme Venom, descendent également de cet artefact. Il a aussi la capacité de créer des êtres, et ramène à la vie des versions vides de sa femme et de ses enfants. Il matérialise également ses propres gardes, dénommés Black Berserkers.

Premier aperçu de Gorr

Tandis que le tournage principal du film à lieu en Australie, il semblerait qu’une autre équipe soit également à l’œuvre à Malibu. Les photographies prisent sur place révèlent le premier aperçu de Gorr dans le film. Christian Bale est habillé d’une longue robe blanche qui est en adéquation avec le design du personnage dans les comics. Le visage de l’acteur est dissimulé sous une membrane blanche, qui rappelle là encore le célèbre méchant. Les fans peuvent être rassurés, le Gorr de Thor : Love and Thunder devrait être fidèle à son homologue des comics.