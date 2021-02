Thor Love and Thunder : des nouvelles photos avec plusieurs héros du MCU

"Thor : Love and Thunder" permet à Taika Waititi de continuer avec le personnage incarné par Chris Hemsworth. Les prises de vue viennent de débuter en Australie et des photos nous laissent découvrir une partie du casting. Dont plusieurs personnages connus du MCU.

Thor : une quatrième aventure pour le fils d'Odin

Thor était loin d'être le personnage avec le traitement le plus intéressant dans la première partie du MCU. Sa seconde aventure est d'ailleurs l'un des moins bon films de l'univers étendu. Puis Taika Waititi s'est occupé de son cas avec le fort sympathique Thor : Ragnarok. L'extravagant réalisateur a su préserver son style dans le cadre d'un blockbuster à plus de 150 millions de dollars. C'est donc avec joie qu'on le sait toujours aux commandes pour la suite, Love and Thunder.

Un nouvel épisode qui va s'inspirer de l'arc Mighty Thor déjà connu dans les comics. Le scénario ramènera Natalie Portman en Jane Foster, après un certain temps d'absence. On la découvrira en version féminine de Thor. Notre héros connaîtra une drôle de mésaventure, en ne pouvant plus user du marteau. Jane va prendre sa place mais mettra aussi en jeu sa santé, car un cancer ne cesse de l'affaiblir. Le film approfondira l'histoire de l'Asgardien mais va aussi s'occuper tout particulièrement des personnages féminins. Que ce soit Tessa Thompson en Valkyrie et Jaimie Alexander en Sif.

Thor : Le Monde des ténèbres ©The Walt Disney Company France

Ajoutons à ça les apparitions de plusieurs personnages déjà connus dans le MCU. Plusieurs rapports de la presse permettent de savoir par avance que les Gardiens de la Galaxie seront dans le film. Dans Ragnarok, Thor avait partagé l'affiche avec Hulk. Il va cette fois s'allier avec une équipe entière pour lutter contre Gorr, le Massacreur de Dieux. Rôle pour lequel Marvel a réussi à attirer le grand Christian Bale.

Thor : Love and Thunder sera quelque part lié à Les Gardiens de la Galaxie 3, toujours dans cette logique d'un ensemble connecté. Son réalisateur, James Gunn, a d'ailleurs aidé Taika Waititi sur le scénario. Une raison de plus d'attendre ce nouveau film dont la date de sortie est prévue chez nous le 4 mai 2022.

Des images du tournage avec du beau monde

L'équipe s'est envolée pour l'Australie afin de débuter le tournage du film. Tout est bien parti pour que la sortie prévue soit respectée. Après à peine quelques jours de travail, nous pouvons déjà voir des clichés volés sur le plateau. Chris Hemsworth s'illustre dessus avec sa crinière blonde. Ce n'est cependant pas le plus intéressant car on peut aussi remarquer Chris Pratt, Karen Gillan et Sean Gunn. Ils incarnent respectivement Star-Lord, Nebula et Kraglin. Pas de grosses surprises, à vrai dire, leur présence était assez attendue. Les images ne permettent pas d'en apprendre plus sur le scénario, pour le moment. Nous devrions avoir dans les prochaines semaines d'autres clichés de la sorte, comme c'est souvent le cas lors d'un tournage d'une production Marvel.