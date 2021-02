Thor Love and Thunder : la doublure de Chris Hemsworth a physiquement du mal à suivre

Chris Hemsworth est actuellement en Australie pour le tournage de « Thor : Love and Thunder ». Le comédien a donc été obligé de se remettre en forme pour incarner l'ancien Dieu du tonnerre. Mais l'acteur est devenu tellement physique que sa doublure cascade n'arrive plus à suivre.

Le tournage de Thor : Love and Thunder a débuté

Il y a quelques jours, le tournage de Thor : Love and Thunder a débuté en Australie. Toujours sous la direction de Taika Waititi, le long-métrage fait suite aux aventures de Thor : Ragnarok et de Avengers : Endgame. Le film promet d'être explosif et de ramener de nombreux personnages puisque Les Gardiens de la Galaxie sont également confirmés au casting. Thor : Love and Thunder va s'inspirer d'un arc culte des comics, celui de Jason Aaron. Ce dernier a imaginé un univers où Thor perd ses pouvoirs, n'étant plus digne de soulever Mjolnir. C'est alors Jane Foster, son ancienne petite amie, qui devient la nouvelle détentrice de l'arme ancestrale.

Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Oui, Natalie Portman sera donc de retour dans le Mavel Cinematic Universe. Elle reprend son rôle de Jane Foster, atteinte d'un cancer en phase terminale. Chacune de ses transformations en Thor l'affaiblit un peu plus. Mais elle ne va pas avoir le choix puisqu'elle va devoir affronter Gorr, le dévoreur de Dieu, incarné par Christian Bale. Enfin, elle pourra également compter sur l'aide de Thor, renommé Odinson et de la Valkyrie, devenue reine d'Asgard. Sacré programme.

Chris Hemsworth : une machine de guerre

Taika Waititi a décidé d'évincer Fat Thor, présenté dans Avengers : Endgame, pour revenir aux fondamentaux. Pour ça, Chris Hemsworth devait récupérer une forme physique exemplaire pour entrer dans la peau du dieu déchu. Apparemment son entraînement intensif a porté ses fruits, puisque même sa doublure cascade n'arrive plus à suivre la cadence. Bobby Holland Hanton, doublure officielle de Chris Hemsworth, a partagé une photographie de ce dernier à l'entraînement. Sur le cliché, Chris Hemsworth pousse un énorme pneu. La publication, relayée par Fandom, est accompagnée de la légende suivante :

La doublure cascade de Chris Hemsworth dit qu'il est "encore plus difficile'' de suivre son physique pour "Thor: Love and Thunder ''. Il est "le plus grand Thor qu'il n'y a jamais eu'', déclare Bobby Holland Hanton.

Une deuxième image présente Chris Hemsworth et Bobby Holland Hanton, ensemble sur le plateau du film, se préparant sans doute à une cascade. Bobby Holland Hanton a doublé Chris Hemsworth dans Thor : Le Monde des Ténèbres, Thor : Ragnarok, les trois derniers films Avengers, Le Chasseur et la Reine des Glaces et MIB : International. Mais le cascadeur double également d'autres comédiens célèbres comme Daniel Craig dans Quantum of Solace ; Ryan Reynolds dans Green Lantern ; Chris Pine dans Wonder Woman ou encore Henry Cavill dans Mission Impossible : Fallout. Un homme qui a donc fort à faire et qui est visiblement engagé pour doubler toutes les têtes blondes hollywoodiennes. Mais quand on est chargé de faire les cascades de Chris Hemsworth, il y a fort à faire, tant la condition physique de ce dernier est impressionnante.

Pour rappel Thor : Love and Thunder est attendu le 4 mai 2022. Côté casting, outre les présences de Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale, le reste de la distribution se compose notamment de Chris Pratt, de Karen Gillan, de Tessa Thompson, de Dave Bautista ou encore de Jamie Alexander de retour dans la peau de Dame Sif.