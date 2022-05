Thor Love and Thunder : le terrible Gorr (Christian Bale) se dévoile dans une superbe nouvelle bande-annonce

En attendant sa sortie le 13 juillet 2022, « Thor : Love and Thunder » se dévoile à travers une superbe nouvelle bande-annonce qui en révèle plus sur Jane Foster, sur Zeus ou encore sur Gorr, le tueur de dieux incarné par Christian Bale.

Thor : Love and Thunder – le retour de Jane Foster

Après Thor : Ragnarok, le cinéaste Taika Waititi est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Thor : Love and Thunder. Il faut dire qu'avec Ragnarok, il était parvenu à dépoussiérer le personnage de Thor, enfermé dans un sérieux rébarbatif qui avait atteint son paroxysme de nullité dans Thor : Le Monde des Ténèbres. Avec plus de 853 millions de dollars de recettes au box-office, Thor : Ragnarok a donc été un succès sur tous les points.

Odinson (Chris Hemsworth) - Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Taika Waititi est donc de retour derrière la caméra pour raconter les nouvelles aventures de Thor(s) en s'inspirant du comics emblématique de Jason Aaron. Une histoire dans laquelle Thor n'a plus ses pouvoirs divins et devient Odinson. Mjolnir est alors récupéré par Jane Foster qui devient donc la nouvelle déesse du tonnerre à la place du fils d'Odin. Un récit qui semble être repris fidèlement par Taika Waititi au vu de cette dernière bande-annonce.

Une superbe bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce qui offre davantage de place à Jane Foster. Cette dernière interagit enfin avec Odinson, qui rappelle alors que ça fait 8 ans que Natalie Portman n'est pas revenue dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), outre son caméo dans Avengers : Endgame. Les deux personnages ne se sont en effet pas croisés depuis les événements de Thor : Le Monde des Ténèbres en 2013.

Cette nouvelle bande-annonce offre également plus de temps à l'écran à de nombreux autres personnages. Par exemple, la Valkyrie va visiblement jouer un rôle central dans l'intrigue et va même se confronter au puissant Gorr.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Ces images inédites proposent également un nouvel aperçu de Russell Crowe dans la peau d'un Zeus malicieux et blagueur qui va tester les compétences de Odinson au sein même de l'Olympe. Enfin, cette bande-annonce explosive s'arrête sur le terrible Gorr et sa quête vengeresse à l'égard de tous les dieux, sans exception. Pour venger la mort de sa famille, Gorr, incarné par Christian Bale, veut détruire tous les dieux de la création. Le comédien semble offrir une fois de plus une prestation impressionnante dans la peau d'un personnage à l’esthétique sobre, sublimée par un superbe maquillage.

Taika Waititi semble réserver à ses fans une confrontation finale filmée en noir et blanc de toute beauté. Enfin, les plus observateurs auront remarqué Nebula et Drax en pleine action. On vous laisse avec cette nouvelle bande-annonce en attendant la sortie de Thor : Love and Thunder le 13 juillet prochain.