Thor Love and Thunder : qui est Gorr le Massacreur des Dieux que jouera Christian Bale ?

Lors du Disney Investor Day, Kevin Feige a révélé l'identité du personnage que Christian Bale va incarner dans « Thor : Love and Thunder ». Il s'agit du puissant antagoniste Gorr, le Massacreur de Dieux. Mais concrètement, qui est ce nouveau personnage ?

Thor : Love and Thunder : l'identité du personnage de Christian Bale révélée

Thor : Love and Thunder s'annonce explosif. Le film de Taika Waititi promet d'emmener les aventures du Dieu asgardien vers de nouveaux horizons. Le cinéaste va adapter l'arc culte de Jason Aaron dans lequel Jane Foster devient la nouvelle détentrice de Mjolnir. Thor n'est plus digne de son marteau et perd ses pouvoirs divins, qui reviennent à son ancienne petite amie. Cette dernière devient la nouvelle déesse du tonnerre, mais elle est atteinte d'un cancer en phase terminal et chacune de ses transformations en Thor l'affaiblie un peu plus.

Thor : God of Thunder ©Marvel Comics

Côté casting, le film réunit une distribution impressionnante notamment composée de Chris Hemsworth, de Natalie Portman, de Tessa Thompson et de Christian Bale. Ce dernier, officialisé depuis quelques temps maintenant, était confirmé dans un rôle tenu secret. Beaucoup ont spéculé sur l'identité de son personnage, affirmant que le comédien camperait un antagoniste du Dieu du tonnerre. Et ils avaient vu juste, puisque Christian Bale sera le visage de Gorr. Enfin, la distribution se complète de Chris Pratt, de retour dans la peau de Star-Lord, annonciateur de la possible présence de nombreux autres super-héros.

Qui est Gorr ?

Après sa participation à la trilogie du Dark Knight dans la peau de Batman, Christian Bale est de retour aux comics, mais cette fois chez la concurrence. Il va incarner le puissant Gorr, le Massacreur de Dieux. Cet antagoniste, assez récent dans l'univers des comics, est un ennemi très puissant, qui va donner du fil à retordre aux personnages de ce nouveau film.

Gorr apparaît pour la première fois en 2015 dans Thor : God of Thunder de Jason Aaron. Ainsi, Taika Waititi semble suivre à la lettre l'arc passionnant de cet artiste de renom. Ses origines remontent à plus de 3000 ans. Il a grandi sur une planète inhospitalière aux côtés de son peuple, aujourd'hui disparu. Lorsque sa femme et ses enfants décèdent, il voue une haine amère envers ses dieux, qui ne les ont pas protégés. Ses croyances s'effondrent et il met en exergue l'égoïsme des dieux qui ne lèvent pas le petit doigt pour sauver leurs sujets. Après avoir tué les dieux de son peuple, Gorr ne s'arrête pas là, et entame une croisade vengeresse ayant pour but d'éradiquer tous les dieux de la création. Rien que ça.

Thor : God of Thunder ©Marvel Comics

La campagne de Gorr l'amène sur Terre, où il croise évidemment la route du puissant Thor, qu'il va tenter de supprimer. Les pouvoirs de Gorr proviennent directement d'une arme appelée Necrosword, qui lui donne notamment l'immortalité. Les symbiotes de l'univers Marvel, comme Venom, descendent également de cet artefact. Il a également la capacité de créer des êtres, et ramène à la vie des versions vides de sa femme et de ses enfants. Il matérialise également ses propres gardes, dénommés Black Berserkers.

Gorr va tenter d'éliminer Thor dans différentes époques du continuum temporel. Incapable de tuer le Thor actuel, il tente sa chance auprès d'un Thor plus jeune. Mais également face à une version vieillie du personnage. Difficile de savoir si Taika Waitit va reprendre ces ressorts scénaristiques et présenter un Old Man Thor. En tout cas, cet antagoniste est tellement puissant, que Thor est obligé d'utiliser deux Mjolnir pour en venir à bout.

Comment Taika Waititi va-t-il utiliser le personnage ?

Reste maintenant à savoir comment Taika Waititi va aborder la trame de Jason Aaron. Difficile de savoir si le cinéaste va présenter différentes versions de Thor, où s'il va ancrer son histoire dans une seule temporalité. Difficile, également, de savoir si Gorr sera utilisé qu'une seule fois dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Parce que cet antagoniste a le potentiel pour devenir le prochain grand méchant du MCU, à l'instar de Thanos. Mais il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Comme pour Ultron, Héla, ou prochainement Kang, Kevin Feige utilise des antagonistes extrêmement puissants comme one-shot. Ce qui a le don d'agacer...