Thor Love and Thunder : Natalie Portman en reine sur une nouvelle image

"Thor : Love and Thunder" continue de se dévoiler avec une nouvelle image. Cette fois, c'est sur un trône et aux côtés de Tessa Thompson, l'interprète de Valkyrie, qu'on retrouve Natalie Portman.

Au programme de Thor : Love and Thunder

Après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le Marvel Cinematic Universe (MCU) va continuer de développer sa phase IV avec Thor : Love and Thunder. Taika Waititi revient à la réalisation après Thor : Ragnarok, et il est logiquement accompagné de Chris Hemsworth, qui reprend le rôle du super-héros. Bien que chaque film Marvel soit particulièrement attendu par les fans, celui-ci a quelques arguments supplémentaires.

Jane (Natalie Portman) - Thor : Love and Thunder ©Marvel

Alors en pleine retraite, Thor va croiser la route du terrible Gorr, qu'incarnera Christian Bale. Durant cette aventure, il verra également apparaître une revenante en la personne de Jane Foster, son ex-petite amie, toujours interprétée par Natalie Portman. Mais cette dernière aura un peu changé. Elle sera désormais Mighty Thor, la Déesse du Tonnerre capable en plus de manier Mjöllnir, le marteau magique de Thor.

Myghty Thor et King Valkyrie

Après une première bande-annonce, Thor : Love and Thunder continue de se dévoiler à travers des photos. D'abord, on a pu voir Natalie Portman aux côtés de Chris Hemsworth grâce à un cliché d'Empire. Aujourd'hui, c'est via Twitter et le compte Fandom qu'on découvre une nouvelle image. Natalie Portman est encore présente, mais cette fois elle est accompagnée de Tessa Thompson, l'interprète de Valkyrie.

Les deux comédiennes sont bien installées sur un trône, telles deux Reines. On savait déjà que Valkyrie était la nouvelle Reine des Asgardiens après le départ de Thor. Elle est ici présentée comme King Valkyrie. Mais quand est-il de Jane version Mighty Thor ? Elle semble en tout cas plutôt à sa place. Difficile également de dire où se trouve ce trône. Sur Terre au nouveau Asgard, ou dans une autre réalité comme on a pu le voir dans Doctor Strange 2 ? On ne s'avancera pas trop pour l'instant. Enfin, on peut voir en bas de cette image la Déesse égyptienne Bastet, déjà évoquée dans Black Panther. Le Wakanda pourrait alors également être impliqué dans cette aventure.

Toutes nos questions devraient avoir des réponses le 13 juillet, lorsque Thor : Love and Thunder sortira dans les salles.