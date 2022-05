Thor Love and Thunder : Natalie Portman et Chris Hemsworth réunis sur une nouvelle image

Natalie Portman et Chris Hemsworth prennent la pose sur une nouvelle image de "Thor : Love and Thunder". Une photo qui montre le duo en tenue et prêt à l'action !

Le bouleversement du MCU par Taika Waititi

Après Thor (2011) et Thor : Le Monde des ténèbres (2013), le super-héros est entré dans une autre dimension avec Thor : Ragnarok (2017). Taika Waititi a en effet proposé un troisième opus coloré et beaucoup plus porté sur l'humour. Une approche très différente des films précédents dont le sérieux ne semblait pas entièrement convaincre. C'est donc tout logiquement que le cinéaste revient pour diriger à nouveau le personnage Marvel dans Thor : Love and Thunder.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Même si les films Marvel provoquent toujours un sérieux engouement, celui-ci a vu sa hype grimper en flèche dès lors que certains interprètes ont été annoncés. On sait par exemple que Christian Bale incarnera le terrible Gor. Celui qui fut Batman dans la trilogie de Christopher Nolan va donc retrouver le genre super-héroïque mais en jouant cette fois un méchant. Russell Crowe sera également de la partie dans le rôle de Zeus (rien que ça !). Enfin, l'excitation avait surtout commencé lorsque Natalie Portman est apparue avec le marteau de Thor en pleine Comic Con.

Du changement pour Thor : Love and Thunder

L'actrice va donc reprendre son rôle de Jane Foster. Mais cette fois, elle sera bien plus puissante. Si on suit l'histoire des comics de Jason Aaron, Thor va perdre ses pouvoirs pour devenir Odinson. De son côté, Jane va devenir la déesse du tonnerre, alias Mighty Thor. On a pu la voir officiellement le temps de quelques instants à la fin de la bande-annonce. On la découvre cette fois aux côtés de Chris Hemsworth sur une photo promotionnelle dévoilée par Empire.

Thor : Love and Thunder ©Empire

Le duo apparaît en costume et comme prévu Natalie Portman porte une armure asgardienne. Surtout, elle empoigne vigoureusement Mjöllnir, le marteau de Thor. Enfin, on notera la carrure assez impressionnante de l'actrice, qui n'a pas hésité à se livrer à un entraînement physique intense pour le film. Pour la découvrir en action dans Thor : Love and Thunder, il faudra se rendre dans les salles le 13 juillet 2022.