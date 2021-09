Thor Love and Thunder : Natalie Portman revient sur son entraînement physique

Tandis que le tournage de « Thor : Love and Thunder » se poursuit, la comédienne Natalie Portman est revenue sur son impressionnante préparation physique. En effet, son personnage, Jane Foster, va devenir la nouvelle Thor du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Thor - Love and Thunder : un scénario passionnant

Vous le savez sans doute déjà, mais le récit de Thor : Love and Thunder promet de faire des étincelles. Après le succès critique et populaire de Thor : Ragnarok, Marvel Studios a décidé de confier la réalisation d'un quatrième opus à Taika Waititi. Ce nouveau volet va adapter l'histoire de Jason Aaron, qui a totalement renouvelé l'univers de Thor à travers les comics.

Ce dernier a en effet tout chamboulé, en donnant notamment le marteau de Thor à Jane Foster, l'ancienne petite amie du héros. À travers sa saga, le scénariste a offert à Marvel Comics une nouvelle déesse du tonnerre. Jane Foster devient donc Thor, Thor perd ses pouvoirs pour devenir Odinson, et Gorr le destructeur de Dieux est l'un des antagonistes les plus impactant de ces dernières années. Malheureusement pour Jane Foster, elle est atteinte d'un grave cancer en phase terminale, et chacune de ses transformations en déesse du tonnerre l'affaiblie un peu plus.

Jane Foster (Natalie Portman) - Thor : Love and Thunder ©ComicsBlog

Voilà, en gros, l'histoire que va raconter Thor : Love and Thunder. Attendu pour le 4 mai 2022, le long-métrage offre un casting impressionnant, notamment composé de Chris Hemsworth (Thor), de Natalie Portman (Jane Foster), de Christian Bale (Gorr), de Tessa Thompson (Valkyrie), de Russell Crowe (Zeus), de Jamie Alexander (Sif), mais également de l'intégralité des Gardiens de la Galaxie : Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Pom Klementieff.

Un entraînement extrême

Natalie Portman a fait ses débuts dans le MCU en 2011, dans le premier volet de la saga Thor. Elle est ensuite revenue dans Thor : Le Monde des ténèbres, avant de prendre du recul sur l'univers connecté. Elle est brièvement apparue dans Avengers : Endgame, mais fait son grand retour dans Thor : Love and Thunder. Cependant, ce retour est un peu différent puisque la comédienne va dorénavant incarner une super-héroïne à l'écran. Fini le rôle de la petite amie, cette fois il faut prendre du muscle, et être crédible comme justicière. Donc forcément, l'actrice a suivit un entraînement drastique pour entrer dans la peau de Thor. Lors d'une interview avec Vanity Fair, la comédienne est revenue sur son implication dans le MCU, et sur son entraînement rigoureux :

C'était vraiment amusant. J'ai travaillé avec une formatrice, Naomi Pendergast, pendant, je crois, quatre mois avant le tournage, puis évidemment tout au long du tournage. Nous avons fait beaucoup de musculation et beaucoup de repas protéinés, un entraînement avec des poids lourds que je n'avais jamais fait auparavant. Bien sûr, je n'ai jamais vraiment cherché à devenir volumineuse. C'était très physique, donc c'était beaucoup de travail d'agilité et aussi de force.

Même si Natalie Portman a une carrière longue comme le bras, elle a incarné très peu de personnages qui demandaient un changement physique drastique (à part éventuellement Black Swan). La prise de poids et de masse est donc un exercice assez nouveau pour Natalie Portman. Mais cette dernière semble avoir apprécié et maîtrisé cet apprentissage.