Thor Love and Thunder : ne pas dénuder Thor aurait été "un crime contre l'humanité"

Taika Waititi a encore prévu de drôles de surprises dans "Thor : Love and Thunder", dont une séquence où le héros se retrouve dénudé. Le réalisateur s'est justifié avec beaucoup d'humour en faisant l'apologie du corps de Chris Hemsworth.

Le MCU continue avec Thor : Love and Thunder

Après Doctor Strange 2 (le 4 mai), les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) attendent désormais avec impatience Thor : Love and Thunder. Rappelons qu'il s'agit du 29e film du MCU, le sixième de la phase IV, et la quatrième aventure en "solo" pour Thor. Le super-héros ne sera pas vraiment seul puisque qu'on retrouvera de nombreux personnages à ses côtés. A commencer par Mighty Thor, la Déesse du Tonnerre qui sera incarnée par Natalie Portman. Valkyrie (Tessa Thompson) sera aussi de la partie, tout comme les Gardiens de la Galaxie (mais probablement dans une moindre mesure).

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Face à Thor, on verra apparaître un ennemi inédit dans le MCU en la personne du terrible Gorr, incarné pour l'occasion par Christian Bale. Et comme si cela ne suffisait pas, Russell Crowe apparaîtra en Zeus ! Ce dernier s'est justement montrer dans la dernière bande-annonce de Thor : Love and Thunder. Une vidéo promotionnelle qui a dévoilé un passage hilarant où Thor se retrouve totalement nu devant le célèbre Dieu et les membres de son royaume.

Merci Taika Waititi

Taika Waititi, de retour derrière la caméra pour réaliser Thor : Love and Thunder, a justement été interrogé sur ce passage. Dans une interview donnée à Comicbook, le cinéaste a d'abord précisé que cette scène était prévue depuis le début et qu'il n'a jamais eu le moindre problème avec Disney. Mais il a ensuite insisté, avec beaucoup humour, sur le fait que le corps de Chris Hemsworth le poussait à mettre en scène une telle séquence.

C'était dans le premier script et d'ailleurs Chris était au courant. Mais vous savez, je pense que lorsque vous avez le corps de Chris ce serait du gachis de ne rien en faire. Et même lui peut le comprendre. Ce serait un crime contre l'humanité de ne pas le montrer. Il faut subvenir aux besoins des masses.

Pour le réalisateur, qui ne manque pas une occasion de plaisanter, son but est avant tout de faire un cadeau au public en lui offrant sur grand écran le corps dénudé de Chris Hemsworth. Et il semblerait que le public lui rende bien puisque c'est justement ce moment précis de la bande-annonce qui a été le plus visionné sur Youtube. Reste encore une interrogation à ce sujet. Y aura-t-il dans la version cinéma un carré pour flouter une partie de l'image, ou est-ce une "censure" uniquement pour le trailer ? Pour s'en assurer, rendez-vous le 13 juillet dans les salles.