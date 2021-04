Thor Love and Thunder : on connaît le rôle de Russell Crowe dans le film Marvel

Les spéculations sont nombreuses depuis que l'on sait que Russell Crowe s'est joint au casting de "Thor : Love and Thunder". Son rôle n'avait pas été révélé, jusqu'à ce que l'acteur se charge de lâcher l'information.

Un casting de luxe pour Thor : Love and Thunder

À la fin du mois de mars, on apprenait que Russell Crowe allait participer à Thor : Love and Thunder. Le film réalisé par Taika Waititi disposait déjà d'un joli casting avant ça, avec Natalie Portman qui fait un retour en force en Jane Foster, Tessa Thompson toujours dans le costume de Walkyrie, Christian Bale qui a accepté d'être le grand méchant Gorr, Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista et Pom Klementieff qui reforment les Gardiens de la Galaxie. Puis, forcément, Chris Hemsworth dans le rôle principal.

Le scénario reprendra le concept des comics Mighty Thor en présentant Jane Foster qui est en capacité de porter le marteau de Thor, alors que ce dernier n'est plus digne de le faire. Sauf que cette nouvelle responsabilité n'est pas compatible avec son état de santé. Touchée par un cancer, Jane sent que son corps s'affaiblit à chaque fois qu'elle use de ses pouvoirs.

Un Olympien débarque dans le MCU

Quel rôle pour Russell Crowe dans tout ça ? Cette question trottait dans nos têtes et on a pensé à un caméo comique. Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth et Mélissa McCarthy sont attendus pour une scène dans la veine de celle de Ragnarok, quand l'histoire de Thor était rejouée par des comédiens. Mais c'est finalement quelque chose de plus important que va faire Russell Crowe. Le principal intéressé vient de révéler chez JOY 94.9 qu'il allait camper Zeus.

©Marvel Comics

Un personnage divin inspiré par son homonyme dans la mythologie grecque. Membre des Olympiens, il est notamment lié à Odin (Anthony Hopkins) dans les comics lors de l'affrontement contre les Célestes (les futurs méchants d'Eternals). Sa présence ajoute un intérêt supplémentaire au scénario, même si on ne sait pas dans quelle mesure il sera impliqué dans les événements. Tout reste possible jusqu'à preuve du contraire et il se pourrait même qu'Hercule, le fils de Zeus, soit aussi de la partie. On se permet d'y croire parce que les comics ont mis en scène une rivalité entre lui et Thor.

La sortie de Thor : Love and Thunder est prévue le 4 mai 2022 dans les salles françaises.