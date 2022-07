Thor Love and Thunder : pourquoi le design de Gorr est-il si différent de celui des comics ?

Dans "Thor : Love and Thunder", les super-héros affronteront un nouvel ennemi : Gorr, qui présente dans le film un design différent de celui des comics. Taika Waititi a expliqué son choix.

Une équipe de choc pour Thor : Love and Thunder

Quatrième aventure du dieu asgardien, Thor : Love and Thunder va permettre à Natalie Portman de reprendre son rôle de Dr Jane Foster et de mettre de côté la science pour enfiler un costume de guerrière. Pour une raison mystérieuse, elle va parvenir à manier Mjolnir, le marteau de Thor. Grâce à cette arme, elle devient la puissante Mighty Thor et pourra combattre aux côtés de Valkyrie (Tessa Thompson) et son ancien compagnon, Thor (Chris Hemsworth).

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Ensemble, ils vont devoir affronter un nouvel ennemi en la personne du terrible Gorr. Ce dernier est surnommé le Massacreur des dieux. Ayant été abandonné par ces êtres supérieurs, et ayant vu son monde s'effondrer, il décide de se venger et d'éradiquer tous les dieux. Un personnage introduit pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), mais qui est bien connu des fans des comics. On vous parlez en détail de Gorr dans notre article ici.

Un nouveau visuel pour Gorr

Pour l'incarner dans Thor : Love and Thunder, c'est Christian Bale qui a été choisi. On a déjà eu un aperçu de l'acteur dans le costume de l'antagoniste grâce aux bandes-annonces. Et les connaisseurs des comics ont forcément dû remarquer les différences entre la version cinéma et la version papier. Dans le film, il sera tout en blanc, la peau extrêmement pale, chauve, et armé d'une épée noire : la Nécrolame. Une épée surpuissante qui a la capacité de tuer les dieux. Sur ces images, elle ressemble à une épée médiévale. Dans les comics, Gorr n'a rien d'humain. Il s'agit d'un alien, une créature inquiétante et effrayante avec quelque chose de très animal. Et son arme sort directement de son bras.

Gorr ©Marvel Comics

Taika Waititi a donc été interrogé sur ce changement de design. Au cours d'une interview donnée à IGN, le réalisateur a expliqué que le problème venait de la ressemblance du Gorr des comics avec un autre célèbre antagoniste : le Voldemort des films Harry Potter.

Son visage dans les comics, malheureusement, ressemble en quelque sorte à Voldemort. Donc j'ai pensé que le public allait automatiquement faire la connexion. Donc on a décidé de s'éloigner de ce design.

On ne peut pas vraiment contredire Taika Waititi sur cette ressemblance visuelle entre les deux personnages. Néanmoins, de notre côté, on n'aurait pas forcément été gêné par cela. Cependant, cela donne l'opportunité à Christian Bale d'offrir une vraie performance sans être caché par des CGI. Son interprétation sera à découvrir dans les salles le 13 juillet 2022.