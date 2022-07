Thor Love and Thunder : Russell Crowe aurait pu être Satan et ressembler à ça

Russell Crowe incarne Zeus dans "Thor : Love and Thunder", mais l'acteur aurait pu jouer Satan dans le film Marvel. Découvrez à quoi il aurait pu ressembler dans cet autre rôle.

Les dieux au centre de Thor : Love and Thunder

Avant même qu'il ne sorte, Thor : Love and Thunder a fait parler de lui grâce à son casting. Chris Hemsworth est évidemment de retour dans la peau du dieu asgardien tandis que Tessa Thompson reprend son rôle de Valkyrie. Mais surtout, Natalie Portman est revenue jouer Jane Foster avec un changement de taille. Etant digne d'utiliser Mjolnir, le marteau appartenant initialement à Thor, elle devient Mighty Thor et peut à son tour combattre. On note également la présence de Christian Bale pour incarner l'antagoniste du film : Gorr. Et comme si cela ne suffisait pas, Marvel est également allé chercher Russell Crowe pour qu'il interprète ni plus ni moins que Zeus !

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Près de dix ans après Man of Steel (2013), l'acteur néo-zélandais renoue lui aussi avec le genre super-héroïque. Après avoir été Jor-El, le père biologique de Superman, le voilà en Zeus, qui s'autoproclame dans le film comme le plus puissant des dieux. Cependant, Russell Crowe aurait pu avoir un rôle très différent dans le film de Taika Waititi, mais tout aussi iconique. À savoir, Satan !

Russell Crowe en Diable

C'est ce qu'a récemment révélé Miles Teves, un illustrateur et concepteur d'effets visuels et de maquillages, sur son compte Instagram. D'après lui, Odd Studio, une entreprise basée en Australie et spécialisée ans le dessin artistique et architectural, aurait été approché par la production de Thor : Love and Thunder pour concevoir plusieurs concepts de Russell Crowe en Satan. Si l'idée n'a pas été retenue au final, l'artiste a tout de même partagé quelques concepts arts qui auraient été proposés à Marvel.

Sur un second post, il explique qu'Odd studio lui a demandé de dessiner Russell Crowe en diable avec son "poids actuel", en raison du caractère "humoristique et débauché" du personnage.

Enfin, une troisième image ne prend plus du tout en compte Russell Crowe et présente le Diable bien plus élancé et musclé.

Au final, pas de Diable dans Thor : Love and Thunder, mais "uniquement" Zeus. Il aurait également été intéressant de voir Russell Crowe dans un tel rôle mais sa présence à l'écran aurait alors sans doute été réduite.