Thor Love and Thunder : Taika Waititi donne des détails sur le retour de Jane (Natalie Portman)

"Thor : Love and Thunder" sortira sur les écrans le 13 juillet prochain. Pour patienter, le réalisateur Taika Waititi a donné des précisions sur le retour de Natalie Portman en Jane Foster, et l'évolution du personnage.

Thor : Love and Thunder, encore du beau monde à venir

Avec Thor : Love and Thunder Taika Waititi passe pour la seconde fois derrière la caméra pour une production Marvel. Après le succès de Thor : Ragnarok (2017), le réalisateur revient pour une aventure qui s'annonce encore complètement folle. Le fameux super-héros incarné par Chris Hemsworth va subir un changement important et ses pouvoirs devraient évoluer. Durant son parcours, il croisera notamment la route de Zeus et devra affronter le terrible Gorr. Il pourra tout de même compter sur Valkyrie et les Gardiens de la galaxie, comme on a pu le voir dans la bande-annonce. Enfin, il retrouvera une Jane Foster changée car devenue Mighty Thor...

Jane Foster de retour et différente

Alors qu'Empire a dévoilé une nouvelle image du Thor : Love and Thunder, réunissant Natalie Portman et Chris Hemsworth, le média américain a pu obtenir quelques informations supplémentaires sur le film. Ainsi, on apprend que Taika Waititi n'avait d'abord pas pensé à inclure Mighty Thor. Mais pendant l'écriture du scénario, il a souhaité faire revenir Jane d'une manière un peu originale.

Vous ne voulez pas que Natalie revienne juste pour jouer ce personnage qui se balade avec des outils scientifiques. Pendant que Thor s'envole vers ses aventures, elle reste sur Terre, tape du pied et se demande : "Quand est-ce qu'il revient ?". C'est ennuyeux. On veut qu'elle prenne pleinement part à l'aventure.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

De plus, le cinéaste a précisé que l'humour du personnage n'a, jusqu'à présent, pas été assez exploité. Et que Natalie Portman est justement une personne très drôle dans la vie. On devrait donc avoir une Jane très différente à tous les niveaux.

Évidemment, ce retour du personnage risque de faire un sacré choc pour Thor. À ce sujet, le réalisateur a expliqué que ce ne sera pas facile à accepter pour le héros, d'autant que Jane aura eu "une autre vie durant environ huit ans".

Soudain, l'amour de votre vie revient au premier plan, et est habillé comme vous. C'est très déstabilisant pour Thor.

On a déjà hâte de voir sa réaction lorsqu'apparaîtra Jane, en tenue et avec son marteau dans les mains ! Rendez-vous dans les salles le 13 juillet 2022 pour découvrir Thor : Love and Thunder.