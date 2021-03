Thor Love and Thunder : Taika Waititi rappelle Matt Damon pour une nouvelle séquence théâtrale

Le futur film « Thor : Love and Thunder » fait encore parler de lui. Des images du tournage viennent de fuiter sur la toile. Celles-ci révèlent que Taika Waititi va encore offrir une scène décalée mettant en scène une reconstitution de l'histoire de Thor avec d'autres acteurs. Le cinéaste avait déjà fait cette expérience dans « Thor : Ragnarok » avec notamment Matt Damon et Sam Neill.

Thor - Love and Thunder : un film très attendu par les fans du MCU

Toujours réalisé par Taika Waititi, qui avait mis en scène Thor : Ragnarok, Thor : Love and Thunder est le quatrième film en solo du dieu asgardien. Cette nouvelle aventure va adapter l'arc des comics de Jason Aaron. Un récit dans lequel Thor perd son Mjolnir, son marteau enchanté, qui finit entre les mains de Jane Foster, son ancienne petite amie. Cette dernière est cependant atteinte d'un cancer en phase terminale. Chacune de ses transformations en déesse du tonnerre l'affaiblit un peu plus. Thor, quant à lui, perd ses pouvoirs divins et son titre, pour devenir Odinson. Il s'agit d'une série de comics très réussie, qui met notamment en scène un puissant ennemi : Gorr, le massacreur de dieux. Ce dernier sera pour l'occasion incarné par l'inimitable Christian Bale, qui rejoint ainsi la grande famille du MCU.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Thor : Love and Thunder mettre également en scène d'autres personnages. Natalie Portman est de retour dans la peau de Jane Foster. Un rôle qu'elle avait laissé de côté depuis Thor : Le Monde des ténèbres. Le reste du casting se compose de Tessa Thompson de retour dans le rôle de Valkyrie, et d'une bonne partie des Gardiens de la Galaxie, avec notamment les présences de Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et de la française Pom Klementieff.

Une nouvelle scène de théâtre

Et le casting semble s’agrandir avec la confirmation de nouveaux acteurs, le temps d'une scène assez cocasse. Taika Waititi avait déjà fait le coup dans Thor : Ragnarok. Le temps d'une courte séquence, le réalisateur avait reproduit l'histoire des précédents films à travers une scène de théâtre exigée par Loki. Cette séquence apparaît au début du film, quand le dieu du mensonge a pris le contrôle d'Asgard. Pour tourner en dérision son frère, il change la réalité et transforme ses exploits passés à sa guise. Pour l'occasion, Taika Waititi avait mis le paquet pour surprendre ses spectateurs, avec un casting alternatif de haute volée. Ainsi, Luke Hemsworth remplaçait son frère Chris Hemsworth dans la peau de Thor, Matt Damon enfilait les habits de Loki et Sam Neill campait Odin. Un casting secondaire aussi impressionnant que l'original qui va donc revenir dans Thor : Love and Thunder.

Faux Loki (Matt Damon) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

En effet, Taika Waititi va réitérer cette scène dans le prochain opus de la saga Thor. Luke Hemsworth, Matt Damon et Sam Neill ont été aperçus sur le tournage du film. Selon toute vraisemblance ils vont reprendre leurs rôles le temps d'une nouvelle scène de théâtre. Mais ce casting alternatif va même accueillir une nouvelle actrice. Apparemment, Melissa McCarthy va incarner Hela, le temps de cette caricature. La comédienne va donc interpréter ce postiche du personnage joué par Cate Blanchett dans le précédent opus de la licence. Tout ceci annonce du très lourd pour une nouvelle séquence remplie d'humour et de dérision.

"Sam Neill dans les coulisses d'une scène de Thor : Love and Thunder en tant que faux Odin"

"Melissa McCarthy en tant que fausse Hela dans Thor : Love and Thunder"