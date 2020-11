Thor Love and Thunder : un gardien de la galaxie sera dans le film

« Thor : Love and Thunder », le quatrième opus de la saga « Thor », fait de nouveau parler de lui. Aujourd'hui, un personnage culte de l'univers Marvel a été confirmé au casting du film de Taika Waititi : il s'agit de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie.

Thor Love and Thunder : un film très attendu

Après avoir mis en scène Thor : Ragnarok, le cinéaste Taika Waititi est de retour derrière la caméra pour réaliser Thor : Love and Thunder. Une histoire inédite qui va confronter Thor à la perte de son marteau. En effet, Mjölnir va finir entre les mains de Jane Foster, qui va devenir la nouvelle Thor. Cette dernière va devenir la propriétaire du marteau et ainsi récupérer les tributs du dieu asgardien. Pour l'occasion, Natalie Portman est de retour dans la peau de son personnage. Quant à Chris Hemsworth, il sera évidemment de la partie, et deviendra Odinson.

L'histoire va suivre l'arc de l'auteur Jason Aaron dans les comics. Un arc culte dans lequel Jane Foster est la nouvelle Thor, où Thor a perdu ses pouvoirs et est devenu Odinson. Le seul problème, c'est que Jane Foster a un cancer en phase terminale, et que toute transformation en déesse asgardienne accentue sa maladie. Ainsi Taika Waititi va se baser sur cette histoire pour mettre en scène Thor : Love and Thuner. Outre Chris Hemsworth et Natalie Portman, le reste de la distribution se constitue notamment de Tessa Thompson en Valkyrie, de Taika Waititi en Kong et de Christian Bale dans un rôle encore tenu secret.

Un autre super-héros au casting

Avengers : Endgame se terminait avec une nouvelle équipe inédite. À la fin du film des frères Russo, Thor décide de rejoindre Les Gardiens de la Galaxie et confie le royaume d'Asgard à Valkirie. Le voilà engagé dans cette équipe de décérébrés, à bord du Benatar, dans lequel il va régulièrement se confronter avec Star Lord. On se doutait que les Gardiens allaient apparaître dans Thor : Love and Thunder. C'est aujourd'hui confirmé à demi-mot.

En effet, d'après The Hollywood Reporter, Star Lord apparaîtra dans le film de Taika Waititi. Chris Pratt sera évidemment de retour dans la peau du justicier, pour tenir tête à l'ancien dieu du tonnerre. Pour le moment, difficile de savoir quelle sera l'ampleur de son apparition. Si le personnage aura une incidence sur l'intrigue ou s'il sera simplement présent le temps d'un caméo. En tout cas, Chris Pratt vient d'être confirmé au casting de la production. The Hollywood Reporter suggère par ailleurs que les autres Gardiens de la Galaxie pourraient apparaître, voir également quelques Avengers. Thor : Love and Thuner marquera donc la cinquième apparition de Chris Pratt dans le Marvel Cinematic Universe.